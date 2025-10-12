Скучали по «Офису»? Сериал «Газета» возвращает ту самую магию абсурда, только в редакции - уже 85% на RT

Неловкие паузы, взгляды в камеру и герои, которых сразу узнаёшь — Peacock выпустил спин-офф, где снова смешно и немного грустно.

Сериал «Газета» (The Paper) — редкий случай, когда продолжение культовой вселенной получилось не паразитом, а самостоятельным проектом.

От «Офиса» тут унаследованы форма, интонация и человеческая неловкость, но теперь она живёт не в отделе продаж, а в редакции небольшой газеты, где новости никто не читает, а энтузиазм героев держится на честном слове и кофе.

Из «Дандер Миффлин» в «Правдоруб из Толедо»

После закрытия «Дандер Миффлин» камера переносится в штат Огайо. Новый герой, редактор Нед Сэмпсон (Домнал Глисон), пытается вдохнуть жизнь в газету «Правдоруб из Толедо».

Редакция нищает, принтер застревает, иронично — офис делит пространство с производителем туалетной бумаги. Всё это выглядит как фирменный мир «Офиса»: будни, в которых абсурд стал нормой.

Новая начальница, старое безумие

Руководит процессом Эсмеральда — эксцентричная итальянка в исполнении Сабрины Импаччаторе, знакомой по «Белому лотосу».

Она не Майкл Скотт, но способна вызвать тот же эффект — одновременно раздражение и симпатию. В сериале снова появляется бухгалтер Оскар Мартинес (Оскар Нуньес), и это момент чистой ностальгии, как будто старые времена возвращаются хотя бы на пару сцен.

Всё то же, но взрослее

«Газета» снята в привычном мокьюментари-формате: герои подшучивают, спорят, ломают четвёртую стену, и всё это подано с мягкой иронией.

Шутки не такие хлёсткие, как в «Офисе», зато персонажи глубже, а темы — современнее.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 85%, на «Кинопоиске» — 6.9. И пусть не каждая серия идеальна, сериал уже называют «душевным наследником», который возвращает зрителям ту самую офисную магию — только теперь в редакции.

