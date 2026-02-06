Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Скучали по «Интерстеллару»? Новую sci-fi от автора «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо» уже называют самой умной фантастикой 2026 года

Скучали по «Интерстеллару»? Новую sci-fi от автора «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо» уже называют самой умной фантастикой 2026 года

6 февраля 2026 15:42
Кадр из фильма «В мгновение ока»

Трейлер уже в Сети.

Для тех, кто до сих пор пересматривает «Интерстеллар» в поисках того самого чувства масштаба и времени, появилась неожиданная новинка.

Вышел трейлер научно-фантастической драмы «В мгновение ока», и это не очередной космический аттракцион, а история про человека во времени. Онлайн-премьера назначена на 27 февраля на Hulu.

Проект поставил Эндрю Стэнтон — режиссер с тремя «Оскарами» за анимацию и автор «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо». В полном метре он работает редко, поэтому каждый его фильм — событие. На этот раз он уходит в серьезную фантастику.

Сюжет соединяет три эпохи: 45 тысяч лет назад, наше время и XXIII век. В доисторической линии семья лишается убежища и борется за выживание.

В современности антрополог Клэр изучает древние останки и параллельно разбирается с личной жизнью. В будущем астронавтка летит к новой планете, пока на корабле гибнут растения, дающие кислород.

Истории не связаны напрямую, но рифмуются темами выбора, страха и надежды. Фильм уже попал в программу Sundance, что для фантастики редкость. В ролях Кейт Маккиннон, Рашида Джонс и Давид Диггс.

По настроению это ближе к философской фантастике, чем к экшену. Медленно, масштабно, с ощущением хрупкости человека перед временем. Похоже, Стэнтон делает ставку не на спецэффекты, а на смысл. И для зрителей, соскучившихся по умной космической драме, это может оказаться точным попаданием.

Фото: Кадр из фильма «В мгновение ока»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Титаны возвращаются 27 февраля, так что Годзилла рядом: Apple TV+ показал свежий трейлер 2 сезона «Монарха» (видео) Титаны возвращаются 27 февраля, так что Годзилла рядом: Apple TV+ показал свежий трейлер 2 сезона «Монарха» (видео) Читать дальше 5 февраля 2026
Почему Дьявол носит именно Prada: секрет выбора бренда раскрыли только сейчас Почему Дьявол носит именно Prada: секрет выбора бренда раскрыли только сейчас Читать дальше 7 февраля 2026
Знаю победителя боя без всяких сиквелов и спин-оффов: кто сильнее — Чужой или Хищник Знаю победителя боя без всяких сиквелов и спин-оффов: кто сильнее — Чужой или Хищник Читать дальше 7 февраля 2026
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4 Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4 Читать дальше 6 февраля 2026
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры) Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры) Читать дальше 6 февраля 2026
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками Читать дальше 6 февраля 2026
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли? Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли? Читать дальше 6 февраля 2026
Посмотрела 1,5 минут из «Колобка» с Харламовым и мне очень понравилось: это очень смешно (трейлер) Посмотрела 1,5 минут из «Колобка» с Харламовым и мне очень понравилось: это очень смешно (трейлер) Читать дальше 6 февраля 2026
«Триггер» с элементами мистики: новый детектив ТВ-3 ждут не меньше, чем премьеры НТВ «Триггер» с элементами мистики: новый детектив ТВ-3 ждут не меньше, чем премьеры НТВ Читать дальше 6 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше