Скучали по «Интерстеллару»? Новую sci-fi от автора «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо» уже называют самой умной фантастикой 2026 года

Для тех, кто до сих пор пересматривает «Интерстеллар» в поисках того самого чувства масштаба и времени, появилась неожиданная новинка.

Вышел трейлер научно-фантастической драмы «В мгновение ока», и это не очередной космический аттракцион, а история про человека во времени. Онлайн-премьера назначена на 27 февраля на Hulu.

Проект поставил Эндрю Стэнтон — режиссер с тремя «Оскарами» за анимацию и автор «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо». В полном метре он работает редко, поэтому каждый его фильм — событие. На этот раз он уходит в серьезную фантастику.

Сюжет соединяет три эпохи: 45 тысяч лет назад, наше время и XXIII век. В доисторической линии семья лишается убежища и борется за выживание.

В современности антрополог Клэр изучает древние останки и параллельно разбирается с личной жизнью. В будущем астронавтка летит к новой планете, пока на корабле гибнут растения, дающие кислород.

Истории не связаны напрямую, но рифмуются темами выбора, страха и надежды. Фильм уже попал в программу Sundance, что для фантастики редкость. В ролях Кейт Маккиннон, Рашида Джонс и Давид Диггс.

По настроению это ближе к философской фантастике, чем к экшену. Медленно, масштабно, с ощущением хрупкости человека перед временем. Похоже, Стэнтон делает ставку не на спецэффекты, а на смысл. И для зрителей, соскучившихся по умной космической драме, это может оказаться точным попаданием.