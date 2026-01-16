Меню
Скучала по «Аббатству Даунтон», но потом включила эти 5 сериалов: оторваться невозможно, пока не посмотришь все сезоны залпом

16 января 2026 10:23
Кадр из сериала «Аббатство Даунтон», «Сага о Форсайтах», «Тюдоры», «Корона»

У проектов высокий рейтинг.

Если вы с нетерпением ждали каждого появления леди Мэри в столовой, пора искать новую историю для души. И эта подборка сериалов точно напомнит вам об «Аббатстве Даунтон».

Это проекты, где прислуга знает все секреты, а любовные драмы неотделимы от громких скандалов.

Одни герои в них борются за корону, другие — за место в гостиной у камина. Но все ленты обладают одним волшебным свойством. Они мгновенно переносят в другую эпоху и заставляют смотреть до самой глубокой ночи.

«Сага о Форсайтах», 8,1

Поклонникам изысканных интерьеров и утончённых скандалов этот проект придётся по душе. В центре сюжета — судьба трёх поколений аристократического клана Форсайтов.

На публике они — образец респектабельности и безупречного вкуса. Однако за безукоризненными фасадами особняков бушуют настоящие бури.

Подобно «Аббатству Даунтон», эта история превращает светские рауты и семейные трапезы в арену для психологических дуэлей.

В основу легли классические романы Джона Голсуорси, однако сценаристы позволили себе творческую вольность. Они смягчили некоторые острые углы: так, неприятный Сомс приобрёл черты, вызывающие сочувствие, а Джолион стал менее категоричным.

Самой смелой находкой стало появление в сюжете совершенно нового женского персонажа, отсутствующего в первоисточнике.

Кадр из сериала «Сага о Форсайтах»

«Север и Юг», 8,5

Из-за семейных обстоятельств Маргарет Хэйл покидает уютные ландшафты юга и оказывается в промышленном сердце Англии.

Владелец крупной хлопкопрядильни, Джон Торнтон, олицетворяет для неё всё чуждое и жестокое. Их первая встреча оборачивается взаимным презрением и открытым противостоянием.

Однако упрямство и принципиальность, которые их разделяли, неожиданно становятся мостом для взаимного интереса. Сквозь череду стычек и недопонимания пробивается сложное, глубокое чувство.

Ценителям интеллектуального противостояния в «Аббатстве Даунтон» придутся по вкусу язвительные диалоги героев. Эмоциональная динамика между Маргарет и Торнтоном — это та же искра, что зажигалась между леди Мэри и Мэтью Кроули.

Кадр из сериала «Север и Юг»

«Тюдоры», 8,1

Этот сериал — настоящая роскошная сага о правлении Генриха VIII. Зрителей ждут блестящие дворцовые интриги, роковые женщины, религиозные конфликты и монарх с непредсказуемым нравом.

Если «Аббатство Даунтон» исследует мораль и приличия, то «Тюдоры» показывают другую сторону истории. Здесь важны власть и коварные заговоры.

Джонатан Риз Майерс создал по-настоящему харизматичный и многогранный образ короля. А Натали Дормер превратила свою Анну Болейн в легенду телевизионных интриг, сделав её символом амбиций.

Кадр из сериала «Тюдоры»

«Полдарк», 8,3

Главный герой, Росс Полдарк, возвращается с войны. Его ждёт тяжёлое разочарование: дом в руинах, отец умер, а девушка, которую он любил, вышла замуж за его собственного кузена.

Но Росс не из тех, кто сдаётся. Он решает восстановить свои дела и помочь своим бедствующим соседям. Для этого он затевает смелый план — открывает старую заброшенную шахту.

Эта атмосферная драма рассказывает об упорстве и личной чести. В ней меньше светского блеска, но больше внимания к резким социальным контрастам. Эти сюжеты о неравенстве очень напоминают истории про слуг и арендаторов из «Аббатства Даунтон».

Кадр из сериала «Полдарк»

«Корона», 8,6

Это роскошная и детальная хроника правления королевы Елизаветы II. Каждый эпизод — словно новая глава из учебника британской истории. Сериал начинает рассказ с её молодости и свадьбы, а затем шаг за шагом показывает, как юная принцесса превращается в символ целой нации.

На этом пути её ждут политические бури, личные драмы и громкие скандалы внутри королевской семьи. Камера показывала даже те моменты, о которых в Букингемском дворце предпочитают молчать.

Кадр из сериала «Корона»

Если «Аббатство Даунтон» раскрывало мир аристократии начала XX века, то «Корона» с той же тщательностью исследует жизнь монархов века XXI.

Для пущей достоверности создатели несколько раз полностью меняли актёрский состав, чтобы показать старение героев. Бюджет проекта превысил 260 миллионов долларов, что сделало его одним из самых дорогих сериалов в истории.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериалов «Сага о Форсайтах», «Север и Юг», «Тюдоры», «Полдарк», «Аббатство Даунтон», «Корона»
Светлана Левкина
