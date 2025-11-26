Скучаете по «Невскому» и «Первому отделу»? Нашли им замену: «Шальной отдел» обещает выстрелить с первой же серии — премьера 30 ноября на Пятом канале

Если скучаете по «Невскому» и «Первому отделу» — вот премьера, которая способна скрасить паузу. «Шальной отдел» выходит уже в ближайшее воскресенье, и делает ставку не на пафос, а на живую динамику, характеры и работу на улицах, где закон — лишь половина уравнения.

Кто такой Кирилл Шальной

Главный герой — оперативник Кирилл Шальной в исполнении Сергея Чачина. Фамилия, данная в детдоме, прилипла к нему как отражение темперамента: прямой, рискованный, неудобный для системы.

Он не ищет компромиссов и не умеет работать «по бумаге» — потому и конфликтует с начальством, после чего оказывается переведён в самый проблемный район города.

Новый отдел и люди, с которыми придётся жить

Здесь начинается главное. Шального назначают руководителем, но коллектив встречает новенького в штыки. Каждый сотрудник — с характером, с прошлым и с вопросами, на которые лучше не давать прямых ответов. Ему придётся научиться не только ловить преступников, но и держать отдел в руках — а для человека, привыкшего отвечать только за себя, это куда сложнее, чем задержание на улице.

Почему стоит смотреть

«Шальной отдел» обещает не кабинетные разговоры, а расследования, где улица диктует правила. Грязные подъезды, компромиссы, верность и слабости — всё, что любили зрители в лучших российских процедуралах. Это та самая криминальная драма, где удерживает не форма, а люди внутри неё. И если проект удержит эту линию, у сериала есть шанс стать новым постоянным пунктом в эфире.

Премьера — 30 ноября в 13:20 на Пятом канале. Если давно не было ощущения «включил на минутку, а остался до титров» — попробуйте. Здесь есть шанс словить именно его.

