Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»

Легендарные «Отчаянные домохозяйки» с их идеальной смесью юмора, детектива и жизненных драм до сих пор не отпускают сердца зрителей. Если вы скучаете по атмосфере Вистерии Лейн, вот пять сериалов, которые могут вам понравиться. Они тоже рассказывают о сильных женщинах, семейных тайнах и загадочных соседях.

«Реванш»

После того как семья Грейсонов оклеветала ее отца и упрятала его в тюрьму, Аманда Кларк возвращается в элитный Хэмптонс под чужим именем. Ее цель — методичное разрушение жизни тех, кто сломал ее семью.

Сериал «Реванш» стал смелой современной адаптацией «Графа Монте-Кристо», но с важным изменением — главным мстителем здесь выступает женщина. Критики отмечали, что шоу буквально не дает оторваться от экрана. Игру Мэделин Стоу в роли властной Виктории Грейсон даже номинировали на «Золотой глобус».

«Прощай навсегда»

После гибели мужа Джен приходит в группу поддержки, где знакомится с Джули. Обе переживают тяжелую утрату, и их дружба становится спасением. Но вскоре Джен понимает: у ее новой подруги слишком много секретов.

Критики высоко оценили проект, отметив идеальный баланс юмора и саспенса. Роль Джен назвали лучшей в карьере Кристины Эпплгейт.

«Заговор сестер Гарви»

Пять сестер живут в тихом пригороде. После неожиданной смерти жестокого мужа одной из них заводят уголовное дело. Подозрение страховщиков сразу падает на сестер — у каждой были свои причины желать ему зла.

Изначально планировался только один сезон, но успех был так велик, что появилось продолжение.

«Заговор сестер Гарви» получил премию BAFTA и стал одним из главных хитов Apple TV+. Острый юмор, захватывающий сюжет и красивые ирландские пейзажи делают его по-настоящему особенным.

«Хорошая жена»

Алисия Флоррик была вынуждена кардинально изменить свою жизнь, когда ее мужа-политика осудили и посадили в тюрьму. Чтобы обеспечить семью, ей пришлось вернуться к профессии юриста, которую она давно оставила.

Эта роль стала звездной для Джулианны Маргулис. Актриса получила за нее множество наград. Критики единогласно признали ее работу лучшей драматической ролью на телевидении.

«Большая маленькая ложь»

Молодая мать Джейн переезжает с сыном в элитный прибрежный городок Монтерей, надеясь начать все с чистого листа. Со стороны кажется, что это место — воплощение мечты: успешные соседи, прекрасные школы и благополучие. Но под этой красивой оберткой скрываются страх, боль и семейные тайны.

Сериал снят по бестселлеру Лианы Мориарти. В отличие от «Отчаянных домохозяек», здесь почти нет юмора — вместо этого зрителя ждет напряженная психологическая драма, сильная режиссура и тщательное исследование скрытых конфликтов.

