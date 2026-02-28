Скучаете по «Интерстеллару»? Смело включайте 3 российских фантастических фильма про космос, пришельцев и конец света

Конечно, масштаб там немного другой, но картины достойные.

Когда кажется, что масштабной фантастики больше не снимают, а после «Интерстеллара» все стало вторичным, стоит оглянуться по сторонам. За последние десять лет в российском кино появилось несколько проектов, которые не стыдно поставить в один вечер с зарубежными хитами. Без супергеройской мишуры, но с атмосферой, тревогой и большими ставками.

«Спутник» (2020)

СССР, 1983 год. Космическая миссия заканчивается не триумфом, а загадкой. Один из двух космонавтов возвращается живым, но не один. В его теле — неизвестная форма жизни.

Режиссер Егор Абраменко выстроил камерный, почти герметичный триллер с элементами хоррора. В кадре — Оксана Акиньшина и Петр Федоров, холодная советская эстетика и ощущение изоляции. Фильм собрал 88% одобрения критиков на Rotten Tomatoes и вышел в зарубежный прокат, что для российского sci-fi редкость.

«Аванпост» (2019)

Почти вся планета внезапно погружается во тьму. Связь обрывается, города вымирают, и лишь небольшой участок в Восточной Европе остается «в живых». Военные выстраивают оборону по периметру уцелевшей зоны и отправляют разведгруппы в мертвые территории.

Режиссер Егор Баранов делает ставку на масштаб: неон, руины, техника, боевые сцены. Это уже не камерный эксперимент, а постапокалипсис с инопланетным подтекстом. Картина вышла и за пределами России, а саундтрек к ней написал Майк Шинода из Linkin Park. Да, сценарий опирается на знакомые ходы, но визуально и по атмосфере фильм держит планку.

«Притяжение» (2017)

Когда огромный инопланетный корабль падает в московском Чертаново, фантастика быстро превращается в социальную драму. Режиссер Федор Бондарчук делает ставку не столько на спецэффекты, сколько на реакцию людей.

В центре истории — подростки, военные и пришелец, который оказался не захватчиком, а исследователем. Фильм стал одним из самых кассовых российских релизов своего года и получил продолжение. Это не космическая одиссея в духе Нолана, но попытка поговорить о ксенофобии, страхе и границах контакта с иным разумом.

Российская фантастика пока не соревнуется с Голливудом по бюджету, но постепенно находит свой тон. Не про межзвездные червоточины, а про человека перед лицом неизвестного — будь то космос или бездна собственных страхов.