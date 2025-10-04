Меню
Киноафиша Статьи Скучаете по «Игре в кальмара»? Новую дораму со звездами сериала уже посмотрело 7 млн человек на Netflix

4 октября 2025 16:40
Кадр из фильма «Богомол»

В некоторых странах лента стала лидером.

Сериал «Игра в кальмара» оказался настоящей сенсацией во всем мире. Сюжет истории знали зрители в самых разных странах. Даже те, кто ни разу не смотрел дорамы, сделали исключение.

Проект продолжает много значить до сих пор. Он запустил карьеру актеров вперед, поэтому к новинкам с их участием теперь приковано всеобщее внимание.

Фильм «Богомол» уже выбивается в лидеры Netflix, во многом благодаря звездам «Игры в кальмара» в касте.

Сюжет фильма «Богомол»

В мире наемных убийц началась неразбериха. Скончался босс крупнейшего агентства. Лучший киллер по прозвищу Богомол мог легко выбрать себе новую работу. Но у него были другие планы.

Давно и безответно влюбленный в подругу детства, он все это время пытался помочь ей продвинуться в их опасной профессии. Вместе они решают открыть собственное дело.

Кадр из фильма «Богомол»

Детали фильма «Богомол»

В ленте снимается звезда «Игры в кальмара» Им Щи-ван (игрок № 333). Он как раз сыграл наемного убийцу по прозвищу Богомол. Его герою приходится объединиться со своей соперницей и коллегой.

Эта роль досталась Пак Гю-ен, также известной по 2 и 3 сезонам «Игры в кальмара», где она сыграла Кан Но-иль, уроженку Северной Кореи, выступающую охранницей в розовом костюме.

Фильм дебютировал в чарте Netflix в конце сентября и сразу занял 3 место. 7 млн зрителей обеспечили ленте в общей сложности 13,2 миллионов часов просмотра.

А в четырех странах проект и вовсе стал безусловным лидером. Это Вьетнам, Тайвань, Таиланд и Южная Корея. И есть все основания полагать, что «Богомол» будет только улучшать результаты.

Кадр из фильма «Богомол»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили.

Фото: Кадры из фильма «Богомол» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
