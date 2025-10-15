Меню
Киноафиша Статьи Скучаете по «Черному зеркалу»? Тогда добро пожаловать в «Сумеречную зону» — тоже пугающий сериал на 20 эпизодов

Скучаете по «Черному зеркалу»? Тогда добро пожаловать в «Сумеречную зону» — тоже пугающий сериал на 20 эпизодов

15 октября 2025 12:19
Кадр из сериала «Сумеречная зона»

2 сезона уже в Сети в хорошем качестве.

Если вы пересмотрели все сезоны «Чёрного зеркала» и теперь ловите себя на мысли: «Хочу ещё чего-нибудь такого же, чтобы мурашки, чтобы мозг скрипел» — значит, вам пора в «Сумеречную зону» (2019).

Это сериал, который делает то же самое, но говорит чуть тише, хитрее и старше.

Там, где логика заканчивается

Каждая серия — новая история. Здесь нет общего сюжета, зато есть атмосфера. Обычный человек идёт на работу — и вдруг оказывается в мире, где время остановилось, самолёт летит в параллельную реальность, а кукла знает слишком много.

Создатели «Сумеречной зоны» — Джордан Пил («Прочь») и Саймон Кинберг («Люди Икс») — не просто вдохнули жизнь в сериал 1959 года, а превратили его в философский аттракцион. Это не хоррор, а скорей зеркало, в котором будущее подмигивает настоящему.

Эпизоды с эффектом послевкусия

Как и в «Чёрном зеркале», каждая серия — законченная притча. В одной комик превращает свои шутки в оружие. В другой политика сталкивается с собственным двойником из другого мира. Есть серии про соцсети, про власть, про цифровое бессмертие — и ни одной проходной.

Пил выступает рассказчиком, как когда-то Род Серлинг, и делает это с фирменной иронией: будто кто-то снаружи наблюдает за нами, а мы даже не замечаем.

Для тех, кто скучает по «Зеркалу»

«Сумеречная зона» короче, камернее, но — по сути — тот же эксперимент над человеком. Только вместо технологий — мораль, вместо гаджетов — совесть.

И если вы думаете, что всё уже видели, подождите. В «Сумеречной зоне» привычный мир снова треснет по шву — и из этой трещины выглянет не монстр, а вы сами.

Ранее мы писали: Netflix завидует: российский фантастический сериал о роботах-андроидах превзошел даже «Черное зеркало».

Фото: Кадр из сериала «Сумеречная зона»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
