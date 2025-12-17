Скучаете по Брагину? Свежие кадры 5 сезона «Первого отдела» порадовали фанатов: «Адреналин, грязь и скорость на полную» (фото)

Для тех, кто уже скучает по сериалу «Первый отдел», есть хорошие новости. Компания «ТрииксМедиа» показала эксклюзивные кадры со съёмок — и по ним видно: спокойной эту главу точно не назовёшь.

Съёмки 5 сезона «Первого отдела» идут прямо сейчас. Премьера запланирована на 2026 год, и команда явно не сбавляет темп. Напротив — экшен становится жёстче, а сцены масштабнее.

Настоящая электричка и максимум реализма

Для новых серий задействовали реальную электричку пригородного сообщения Ленинградской области. Не павильон и не графика — живые локации, движение, люди. Кадры получились динамичные и очень «настоящие», без сериальной стерильности.

«Друзья, съемки новой части "Первого отдела" в самом разгаре. Задействовали настоящую электричку пригородного сообщения Ленинградской области — кадры получились яркие. А еще погони в лесу на квадроцикле: адреналин, грязь и скорость на полную».

Погони, грязь и скорость

Будут и погони в лесу на квадроцикле — с грязью, резкими манёврами и тем самым ощущением опасности, за которое зрители и полюбили сериал. Адреналин здесь не имитируют, его реально проживают на площадке.

«Как будто питерский топ гир или гранд тур тут происходит», — пишут люди.

Судя по тому, что уже показывают, «Первый отдел» в 2026 году вернётся ровно таким, каким его ждут: жёстким, живым и без скидок на жанр. Ждете?

