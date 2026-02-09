Меню
Продолжению точно быть: эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини прошел отметку 1 млрд рублей

9 февраля 2026 17:00
Кадр из фильма «Горничная»

Для Lionsgate это один из самых прибыльных проектов.

С начала года в российском прокате неожиданно выстрелил камерный триллер без супергероев и франшиз. Речь о «Горничной» с Сидни Суини — экранизации популярного романа, сделанной в жанре психологического напряжения. Картина тихо вышла в январе, но быстро собрала аудиторию за счёт сарафанного радио и интереса к первоисточнику.

8 февраля российские сборы фильма превысили 1 млрд рублей — примерно за месяц проката. В мире лента уже перешагнула отметку в 300 млн долларов при бюджете около 35 млн.

Даже после цифрового релиза интерес не просел. Для Lionsgate это один из самых прибыльных проектов года, поэтому продолжение уже запущено в разработку, а съёмки планируют начать до конца 2026-го. Сидни Суини вновь заявлена в главной роли.

История строится вокруг Милли, которая устраивается домработницей к обеспеченной семье. Спокойная работа постепенно превращается в цепочку тревожных открытий, связанных с хозяевами дома. Ставка сделана не на экшен, а на нарастающее чувство опасности.

Успех «Горничной» показывает простой факт: зрителю по-прежнему интересны напряжённые истории с ясным сюжетом и сильной актёрской работой. Иногда именно такие фильмы собирают больше, чем громкие блокбастеры.

Фото: Кадр из фильма «Горничная»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
