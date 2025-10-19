Скорая смерть или память об отце? У татуировки Элли из «Одних из нас» смысл глубже, чем кажется

Героиня не просто так выбрала рисунок.

Неожиданная гибель Джоэла в начале второго сезона сериала «Одни из нас» вызвала настоящий шок у зрителей. Многие поклонники проекта даже хотели прекратить просмотр после такой болезненной потери ключевого персонажа.

Однако последующие эпизоды доказали, что создателям есть еще чем удивить народ да и Педро Паскаль мелькал в кадре.

Например, шестая серия, полностью построенная на флешбэках. Зрители получили возможность погрузиться в прошлое героя Паскаля, проследив важные моменты его жизни. В этих воспоминаниях раскрывается и история появления татуировки на руке Элли и её глубокого смысла для героини.

Татуировка Элли

Зрителям раскрыли трогательные моменты становления отношений между Джоэлом и Элли. На пятнадцатилетие девушки герой преподнес ей необычный подарок — гитару с вырезанным изображением мотылька, которого он подсмотрел в её эскизах. Эти бабочки стали особым символом для Элли, часто появляясь в её снах и рисунках.

Однако спустя два года идиллическая картина разрушилась. Семнадцатый день рождения оборачивается конфликтом, когда Джоэл застаёт Элли в компании подруги Кэт с запрещёнными веществами и свежей татуировкой. Эта сцена передаёт классический конфликт поколений.

Смысл татуировки

Элли намеренно разместила изображение именно на шраме от укуса заражённого, который ранее пыталась скрыть, даже прижигая кожу раскалённым металлом.

Выбранный эскиз с мотыльком на папоротнике тревожит Джоэла. Психолог Гейл разъясняет ему мрачную символику: эта хрупкое крылатое создание традиционно ассоциируется с смертью.

Для Элли эта связь оказывается буквальной — она стояла на пороге гибели либо от инфекции, либо от рук Цикад, видевших в её жертве спасение для человечества.

Также, как мотыльки летят на огонь, так и Элли во втором сезоне оказывается одержима опасной жаждой возмездия. Создатель сериала Нил Дракманн подтверждал эту параллель, добавляя, что мотылёк также отсылает к девизу «Цикад» — «Ищи свет».

Помимо трагического подтекста, татуировка становится для Элли памятью о Джоэле и их недолгом, но важном периоде жизни как семьи.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как Джоэла могут вернуть в «Одни из нас».