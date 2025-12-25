Скончалась звезда советского кино Вера Алентова: 83-летняя актриса не пережила похороны Лобоцкого

В четверг, 25 декабря, ушла из жизни легендарная Вера Алентова. Актрисе было 83 года.

В этот день она пришла в Театр Маяковского, чтобы почтить память своего коллеги Анатолия Лобоцкого. Там была организована процедура прощания с артистом.

Прямо во время траурной церемонии ей внезапно стало плохо. Очевидцы незамедлительно вызвали медиков, которые госпитализировали Алентову.

Несмотря на все усилия врачей, спасти её не удалось. На сайте Театра имени Пушкина, на сцене которого Вера Валентиновна служила 60 лет, размещено официальное сообщение о её кончине. О подробностях прощания с актрисой будет объявлено позже.

