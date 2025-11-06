Сколько женщин было у Ведьмака? Ответ, который удивляет даже фанатов Сапковского

Фанаты спорят годами, а ответ прячется между романами, играми и фанатскими подсчетами.

История Геральта из Ривии — это не только охота на чудовищ и бесконечные договоры, но и довольно обширная коллекция романтических сюжетов.

В сериале «Ведьмак» от Netflix этот пласт заметно приглушён, ясно показана лишь его связь с Йеннифэр из Венгерберга, а вот в книгах Анджея Сапковского и в игровом цикле CD Projekt RED тема отношений прописана куда шире. Поэтому вопрос «сколько женщин было у Ведьмака?» — вовсе не праздный: в каноне всё куда сложнее, чем принято думать.

Основной канон: кого Сапковский назвал лично

В книгах Геральт официально связан с Йеннифэр из Венгерберга — это его самая долгая и драматичная линия. Но романтический «список» не ограничивается одной чародейкой.

В текстах напрямую названы:

• Эсси Давен — её Геральт искренне ценил и тяжело переживал потерю.

• Трисс Меригольд — их связь в книгах короткая, но важная; сама Трисс позже признаёт, что частично использовала магию.

• Фрингилья Виго — союзница, с которой у Ведьмака были вполне открытые отношения.

• Литта Нейд — связана с временной линией в обстановке войны.

• Шани — лекарка, которая была симпатична Геральту гораздо больше, чем он готов был признать вслух

И это — только то, что упоминается автором прямо.

Что остаётся «за кадром» у Сапковского

Сапковский избегает точных цифр. В мире «Ведьмака» многие приключения подаются намёками: репликами Лютика, обрывками воспоминаний, случайными разговорами.

Писатель принципиально не считал женщин Геральта — и это видно. Его интересовали отношения, а не количество. Отсюда и простор для интерпретаций.

Игры CD Projekt RED: масштаб фанатских догадок

Игровая серия расширила любовную биографию героя.

• Появились дополнительные сюжетные линии с персонажами, которых не было в книгах.

• Некоторые связи прописаны глубже и эмоциональнее, чем в оригинале.

• Игрок может сам выбирать, как вести себя Геральту — что добавляет варианты, но не относится к канону напрямую.

Именно игры создали впечатление, что Геральт — герой с огромным списком.

Фанатский подсчёт: около 40 женщин

В 2021 году один из поклонников вселенной опубликовал на Reddit изображение, где попытался собрать всех женщин, так или иначе связанных с Геральтом. Он насчитал около 40 персонажей.

В подборку вошли:

• героини из книг;

• романтические линии из игр;

• персонажи, упомянутые мимоходом в историях Лютика;

• пары, появляющиеся только в геймплее.

Этот расчёт не является официальным, но активно обсуждается фанатами — именно он чаще всего всплывает в дискуссиях.

Итак, сколько их всё-таки?

Если говорить строго по книгам — это несколько женщин, перечисленных Сапковским по именам. Если учитывать весь расширенный пласт франшизы — число растёт до десятков. А если опираться на фанатский подсчёт — около 40.

Правильный вариант зависит от того, что считать официальной частью истории. Но одно очевидно: Геральт никогда не был героем «про количество». Его отношения всегда играют роль в развитии сюжета, а не работают как список трофеев.

