Сколько же всего наложниц было у Сулеймана: чтобы показать всех, даже 155 серий «Великолепного века» бы не хватило

За фасадами султанского дворца кипела своя, скрытая от посторонних глаз жизнь. Хотя в сериале «Великолепный век» зрители видят лишь трёх ключевых фавориток Сулеймана, настоящий гарем был гораздо больше и оживлённее. Он напоминал целый мини-город со своими правилами и огромным населением.

«Поставка» новых девушек была налажена постоянно, их привозили из самых дальних уголков империи. Точных записей не сохранилось, но историки уверены: под одной крышей в разные периоды могли проживать одновременно сотни женщин.

Сколько наложниц было у Сулеймана

Учёные нашли остроумный способ определить реальное количество наложниц. Они обратились к архивам османских бухгалтеров, которые тщательно фиксировали все расходы на содержание гарема.

Эти документы стали настоящим открытием. Выяснилось, что султанский гарем был похож на чётко организованную компанию с подробной финансовой иерархией. Общее число женщин приближалось к трём сотням, но их доходы сильно различались.

Обычные служанки получали лишь несколько асперов, тогда как старшие служительницы (калфы) имели в десять раз больше. Наложницы из особого круга могли рассчитывать уже на сотни серебряных монет. А личные фаворитки султана получали содержание, которое превосходило обычные выплаты в десятки раз.

Из всего этого многочисленного штата непосредственно во дворце постоянно проживало около 150 женщин. И лишь 17 из них находились в самом близком кругу Сулеймана, имея шанс стать его избранницами.

Гаремы султанов

Количественный состав султанского гарема был своеобразным показателем статуса и могущества правителя. Эта негласная гонка породила настоящих рекордсменов, чьи личные резиденции поражали воображение современников. Исторические документы выделяют несколько выдающихся примеров.

Султан Селим II вошёл в историю как обладатель самого многочисленного «дома счастья». По свидетельствам летописцев, в его покоях могло одновременно проживать до пятисот наложниц — цифра, которая и сегодня кажется невероятной.

Не менее примечателен пример Ибрагима I. Его правление стало своеобразным рекордом по времени, проведённому в гаремных покоях. Султан настолько отдалился от государственных дел, что, по воспоминаниям современников, неделями не покидал своих апартаментов, полностью погрузившись в жизнь гарема.

Особый случай — султан Мурад III. Сохраняя верность и глубокую привязанность к своей главной жене, Сафие-султан, он тем не менее умудрился кардинально расширить свой гарем. Результатом этой стратегии стало беспрецедентное по меркам династии потомство: 19 сыновей и более 30 наследниц.

