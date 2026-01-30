Меню
Киноафиша Статьи Сколько килограммов весит ящик гвоздей? Хрупкой Тосе в «Девчатах» даже никто не помог

30 января 2026 09:00
Кадр из фильма «Девчата»

Эта сцена вызвала удивление.

Пожалуй, поклонники «Девчат» без труда вспомнят яркий кадр — когда Тося идёт с огромным ящиком с гвоздями в руках. Это сразу вызывает один вопрос: а сколько же он весил?

Зрители и любители посчитать часто возвращаются к этой сцене. В ту эпоху такой ящик мог потянуть на 20, а то и 40 килограммов — смотря какие гвозди внутри. Но, в среднем, вес составлял 25 кг. Выходит, что хрупкая Тоша несла на руках тяжелый груз, даже особо не мучаясь. Возможно ли такое в реальности?

Кадр из фильма «Девчата»

Мнения зрителей по этому поводу расходятся. Кто-то считает, что режиссёр просто позволил себе небольшую вольность, ляп, ради зрелищности. Другие же видят в этом глубокий смысл.

Возможно, так создатели намеренно подчеркнули её невероятную силу духа и стойкость. Ведь весь фильм «Девчата» и строится на этом удивительном противоречии и даже оттенках феминизма.

Фото: Кадры из фильма «Девчата» (1961)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
