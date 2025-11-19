Сколько всего сезонов и серий в сериале «Константинополь»: рассказываем, как смотреть, чтобы ничего не пропустить

Это один из самых обсуждаемых российских проектов в ноябре.

«Константинополь» — один из самых обсуждаемых сериалов конца 2025 года. Историческая драма про русскую эмиграцию сразу привлекла внимание атмосферой, актёрским составом и честным взглядом на судьбы людей, оказавшихся в чужом городе без права на ошибку. Здесь нет парадных мундиров — только выживание, достоинство и попытки начать всё заново.

Сюжет сериала «Константинополь»

Действие разворачивается в 1920 году, когда остатки Белой гвардии и мирных жителей бегут из России после Гражданской войны. Для тысяч людей последним пунктом спасения становится Константинополь. Именно сюда прибывает полковник Сергей Нератов (Александр Устюгов) — человек, который потерял семью и опору, но вынужден держать спину, чтобы не утонуть в хаосе эмигрантской жизни.

Он встречает людей, которых война вывернула наизнанку: баронессу (Оксана Акиньшина), вынужденную бороться за выживание; доктора (Кирилл Кяро), пытающегося помочь хоть кому-то; офицеров и гражданских, которым теперь приходится жить бок о бок с бандитами и чужой властью. Сериал показывает, как тяжело сохраниться, когда вокруг рушится всё, что ты знал.

Сколько серий и сколько идёт

У сериала один сезон:

— 10 эпизодов — продолжительность каждого — около 51 минуты — общее время просмотра — 8 часов 32 минуты

Когда вышел

Мировая и онлайн-премьера всех десяти серий состоялась 30 октября 2025 года.

Где смотреть

Сериал доступен онлайн на Иви.

Почему стоит добавить в список

«Константинополь» — не о большой политике, а о людях, которые пытаются удержать остатки себя в мире, где всё изменилось. Он атмосферный, эмоциональный и честный — такой, что хочется смотреть не спеша и полностью погружаться в эпоху.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.