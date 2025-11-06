Меню
Киноафиша Статьи Сколько весил шлем из «Джентльменов удачи»? Явно не пять килограммов двести сорок три грамма

6 ноября 2025 18:00
Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)

Легенда о пяти килодрагметалла рассыпалась, стоит взглянуть на него в музее.

Фильм «Джентльмены удачи» давно стал классикой — его цитируют, пересматривают и всё равно смеются над каждой сценой. Но даже поклонники картины не всегда знают: один из самых знаменитых «героев» фильма — вовсе не актёр, а золотой шлем Александра Македонского. И вот вопрос: сколько же он весил на самом деле?

«Пять килограммов двести сорок три грамма чистого золота!» — гордо заявляет герой. На деле же никакого золота там не было. Шлем сделали прямо на «Мосфильме» из старой пожарной каски.

К ней приварили массивные рога, покрыли всё золотистой краской — и вот уже драгоценный артефакт, за который борются грабители и милиция.

Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)

История, впрочем, на этом не закончилась. После съёмок реквизит исчез, словно повторив сюжет фильма. Искали долго и безрезультатно — пока через сорок лет шлем внезапно не нашли в закромах «Мосфильма».

Сегодня он выставлен в музее киностудии, и любой желающий может увидеть ту самую легенду советского кино, которая оказалась легче, чем казалась — и куда менее золотой.

Читайте также: Украл, выпил… вспомнил цитату из «Джентльменов удачи» — проверьте память в простом тесте по комедии

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
