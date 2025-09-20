Сколько трибутов убила Китнисс во время «Голодных игр»: не так мало, как кажется на первый взгляд

Она долго сопротивлялась, но все же стала убийцей.

Китнисс Эвердин вошла в историю Панема не только как символ восстания, но и как одна из самых смертоносных участниц Голодных игр. Хотя её главная цель всегда была выживание и защита близких, за два участия в Играх ей пришлось убивать. Причём каждый раз — в ситуациях, когда выбора не оставалось.

Диадема

Одна из «Профи» из Первого дистрикта. Вместе с другими сильными трибутами загнала Китнисс на дерево и устроила осаду.

Но именно хитрость Эвердин решила исход: она срезала ветку с гнездом ос-генетически модифицированных насекомых. Рой набросился на группу, и Диадема погибла от многочисленных укусов.

Марвел

Главный мастер копья среди «Профи». Именно он смертельно ранил Руту — юную союзницу Китнисс. Ответ последовал мгновенно: стрела Эвердин пронзила Марвела в грудь. Эта смерть особенно тяжело легла на совесть Китнисс, ведь она чувствовала вину за потерю Ру.

Катон

Финальный противник 74-х Игр, один из самых опасных трибутов. Схватка развернулась на Роге Изобилия. Когда Катон схватил Пита, Китнисс прострелила ему руку, а Мелларк сбросил врага вниз к мутантам. Но из милосердия именно Китнисс добила его стрелой в голову, избавив от мучений.

Блеск

На юбилейных, 75-х Играх, Китнисс убила только одного трибута — опытного победителя по прозвищу Блеск. Он ранее расправился с союзницей Китнисс, Вайресс. В ответ Эвердин пустила ему стрелу в грудь — точный выстрел, который мгновенно поставил точку.

Итог

За два фильма «Голодных игр» Китнисс собственноручно убила четырёх соперников: Диадему, Марвела, Катона и Блеска, передает дзен-канал «Мир комиксов и кино». Но каждый её выстрел был продиктован не жаждой крови, а необходимостью — защитить союзников, отомстить за друзей или положить конец мучениям врага.

