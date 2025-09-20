Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сколько трибутов убила Китнисс во время «Голодных игр»: не так мало, как кажется на первый взгляд

Сколько трибутов убила Китнисс во время «Голодных игр»: не так мало, как кажется на первый взгляд

20 сентября 2025 15:13
Кадр из фильма «Голодные игры»

Она долго сопротивлялась, но все же стала убийцей.

Китнисс Эвердин вошла в историю Панема не только как символ восстания, но и как одна из самых смертоносных участниц Голодных игр. Хотя её главная цель всегда была выживание и защита близких, за два участия в Играх ей пришлось убивать. Причём каждый раз — в ситуациях, когда выбора не оставалось.

Диадема

Одна из «Профи» из Первого дистрикта. Вместе с другими сильными трибутами загнала Китнисс на дерево и устроила осаду.

Но именно хитрость Эвердин решила исход: она срезала ветку с гнездом ос-генетически модифицированных насекомых. Рой набросился на группу, и Диадема погибла от многочисленных укусов.

Марвел

Главный мастер копья среди «Профи». Именно он смертельно ранил Руту — юную союзницу Китнисс. Ответ последовал мгновенно: стрела Эвердин пронзила Марвела в грудь. Эта смерть особенно тяжело легла на совесть Китнисс, ведь она чувствовала вину за потерю Ру.

Катон

Финальный противник 74-х Игр, один из самых опасных трибутов. Схватка развернулась на Роге Изобилия. Когда Катон схватил Пита, Китнисс прострелила ему руку, а Мелларк сбросил врага вниз к мутантам. Но из милосердия именно Китнисс добила его стрелой в голову, избавив от мучений.

Блеск

На юбилейных, 75-х Играх, Китнисс убила только одного трибута — опытного победителя по прозвищу Блеск. Он ранее расправился с союзницей Китнисс, Вайресс. В ответ Эвердин пустила ему стрелу в грудь — точный выстрел, который мгновенно поставил точку.

Итог

За два фильма «Голодных игр» Китнисс собственноручно убила четырёх соперников: Диадему, Марвела, Катона и Блеска, передает дзен-канал «Мир комиксов и кино». Но каждый её выстрел был продиктован не жаждой крови, а необходимостью — защитить союзников, отомстить за друзей или положить конец мучениям врага.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из фильма «Голодные игры»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Читать дальше 29 сентября 2025
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) «Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче 15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче Читать дальше 28 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше