Сколько сезонов у «Очень странных дел» и когда ждать финальную точку истории? Объясняем для тех, кто уже запутался за 9 лет

Сериал «Очень странные дела» прожил долго, шумно и уже почти исторически для Netflix. Когда он появился в 2016-м, казалось, что это ещё один подростковый хоррор про монстров и велоспорт.

Но к концу второго сезона стало ясно — перед нами редкий формат, где ностальгия по 80-м работает не декорацией, а нервом истории.

Сейчас у сериала пять сезонов, и последний как раз выходит поэтапно — с паузами, которые фанатам явно не нравятся.

Как рос сериал

Первые два сезона — будто «Стивен Кинг встречает Спилберга». Маленький городок, странности за стеной, дети против неизвестного. К третьему сезону на передний план выходит уже не упырь из Теневого мира, а взросление самих героев — первая любовь, расставания, тоска по детству, которое уходит быстрее, чем закрывается портал.

Финальная дистанция

Четвёртый сезон стал самым мрачным — ту же Хокинс-группу теперь накрывает не только мистикой, но и войной внутри себя. Пятый — последний — упакован как прощание.

Медленнее, серьёзнее, с ощущением, что ставки давно доросли до финальной точки. Съёмки шли с перерывами, но Netflix обещает закрыть историю полностью — без «может быть когда-нибудь».

И странно даже думать, что всё это началось с одного пропавшего мальчика и настольной игры. Пять сезонов назад Хокинс был маленьким. Теперь он — целая вселенная.

