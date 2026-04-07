Сколько серий в сериале «История любви»: финал уже вышел, но зрители продолжают искать еще один эпизод

Новый сериал «История любви» уже обсуждают поклонники романтических драм. Проект рассказывает о реальной истории отношений Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт — одной из самых красивых и трагичных пар. Рассказываем, сколько серий вышло и почему этот сериал уже называют одним из самых атмосферных проектов года.

Сколько серий в сериале «История любви»

Первый сезон сериала «История любви» состоит из 9 серий. Премьера состоялась 12 февраля 2026 года, и проект выходил еженедельно до марта.

Продолжительность сезона — около 9 часов, что делает его идеальным вариантом для просмотра за несколько вечеров. Каждая серия раскрывает новый этап отношений героев — от знакомства до драматических событий их жизни.

О чем сериал «История любви»

Сериал рассказывает о романе Джона Кеннеди-младшего, сына 35-го президента США, и Кэролин Бессетт, сотрудницы модного дома Calvin Klein. Их история начинается как романтическая сказка, но постепенно превращается в драму под пристальным вниманием прессы.

Авторы показывают не только красивую историю любви, но и давление славы, публичности и ожиданий общества. Именно это делает сериал не просто романтическим, а более глубоким и эмоциональным.

Почему сериал уже обсуждают

«История любви» привлекла внимание благодаря реальной основе и атмосферной постановке. Зрители отмечают стиль, красивую операторскую работу и эмоциональную историю.

Кроме того, сериал отлично подойдет тем, кто любит проекты в духе «Короны» и драм о знаменитых личностях. Здесь много романтики, но еще больше — личных переживаний и сложных решений.