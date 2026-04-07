Меню
Русский English
Отмена
Сколько серий в сериале «История любви»: финал уже вышел, но зрители продолжают искать еще один эпизод

7 апреля 2026 14:15
Кадр из сериала «История любви»

Рассказываем, где закончилась эта история.

Новый сериал «История любви» уже обсуждают поклонники романтических драм. Проект рассказывает о реальной истории отношений Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт — одной из самых красивых и трагичных пар. Рассказываем, сколько серий вышло и почему этот сериал уже называют одним из самых атмосферных проектов года.

Сколько серий в сериале «История любви»

Первый сезон сериала «История любви» состоит из 9 серий. Премьера состоялась 12 февраля 2026 года, и проект выходил еженедельно до марта.

Продолжительность сезона — около 9 часов, что делает его идеальным вариантом для просмотра за несколько вечеров. Каждая серия раскрывает новый этап отношений героев — от знакомства до драматических событий их жизни.

О чем сериал «История любви»

Сериал рассказывает о романе Джона Кеннеди-младшего, сына 35-го президента США, и Кэролин Бессетт, сотрудницы модного дома Calvin Klein. Их история начинается как романтическая сказка, но постепенно превращается в драму под пристальным вниманием прессы.

Авторы показывают не только красивую историю любви, но и давление славы, публичности и ожиданий общества. Именно это делает сериал не просто романтическим, а более глубоким и эмоциональным.

Почему сериал уже обсуждают

«История любви» привлекла внимание благодаря реальной основе и атмосферной постановке. Зрители отмечают стиль, красивую операторскую работу и эмоциональную историю.

Кроме того, сериал отлично подойдет тем, кто любит проекты в духе «Короны» и драм о знаменитых личностях. Здесь много романтики, но еще больше — личных переживаний и сложных решений.

Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В честь кого были названы все дети Старков в «Игре престолов»? Робб — особенный среди них В честь кого были названы все дети Старков в «Игре престолов»? Робб — особенный среди них Читать дальше 8 апреля 2026
После «Первого отдела» включила этот ироничный детектив: вышло уже 5 сезонов, я жду следующий После «Первого отдела» включила этот ироничный детектив: вышло уже 5 сезонов, я жду следующий Читать дальше 7 апреля 2026
Звезды «Клона», а сюжет драматичнее: про это бразильское «мыло» многие не знают, а зря — рейтинг IMDb 8.4 Звезды «Клона», а сюжет драматичнее: про это бразильское «мыло» многие не знают, а зря — рейтинг IMDb 8.4 Читать дальше 7 апреля 2026
Необычный вариант современного Шерлока — сериал из 7 сезонов с оценкой выше 7: отнеслась скептически, но втянулась Необычный вариант современного Шерлока — сериал из 7 сезонов с оценкой выше 7: отнеслась скептически, но втянулась Читать дальше 7 апреля 2026
Даже те, кто пересмотрел все 44 часа сериала «Во все тяжкие», не ответят 5/5: заковыристый тест по вселенной Уолтера Уайта Даже те, кто пересмотрел все 44 часа сериала «Во все тяжкие», не ответят 5/5: заковыристый тест по вселенной Уолтера Уайта Читать дальше 7 апреля 2026
Делимся расписанием выхода всех серий 5 сезона «Пацанов»: записывайте дату финальной битвы Бутчера и Патриота Делимся расписанием выхода всех серий 5 сезона «Пацанов»: записывайте дату финальной битвы Бутчера и Патриота Читать дальше 7 апреля 2026
Кэмерон бессовестно сплагиатил начало «Терминатора»: вот в каком сериале режиссер нашел Т-800 Кэмерон бессовестно сплагиатил начало «Терминатора»: вот в каком сериале режиссер нашел Т-800 Читать дальше 7 апреля 2026
Если вы тоже ждали, как я: официальная дата выхода 4 сезона «Извне» и главные интриги — чего ждать от новых серий? Если вы тоже ждали, как я: официальная дата выхода 4 сезона «Извне» и главные интриги — чего ждать от новых серий? Читать дальше 6 апреля 2026
26 лет один формат, но в 2026 году все иначе: «Ван-Пис» вернулся и полностью изменился — как теперь будут выходить эпизоды 26 лет один формат, но в 2026 году все иначе: «Ван-Пис» вернулся и полностью изменился — как теперь будут выходить эпизоды Читать дальше 6 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше