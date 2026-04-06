Сколько серий в «Клюквенном щербете»: просмотр хита турдизи займет больше 260 часов жизни

6 апреля 2026 07:58
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

И сценаристы не планируют останавливаться.

Турецкий сериал «Клюквенный щербет» вышел в 2022 году и быстро стал одним из самых популярных проектов последних лет. История о любви, столкновении традиций и семейных ценностей сразу привлекла внимание зрителей и до сих пор остается в числе самых обсуждаемых турецких драм.

Давайте подсчитаем, сколько в нем сезонов и серий.

О чем сериал «Клюквенный щербет»

Главная героиня Кывылджим — современная, образованная женщина, которая после развода самостоятельно воспитывает двух дочерей. Она придерживается свободных взглядов и мечтает, чтобы девушки получили образование и построили успешную карьеру.

Но ее планы рушатся, когда старшая дочь Дога выходит замуж за Фатиха, представителя консервативной семьи. Для Кывылджим это становится настоящим шоком, ведь теперь ее дочери придется жить по строгим традициям и правилам новой семьи.

Именно с этого момента начинается основной конфликт сериала — столкновение двух культур, взглядов и ценностей.

Почему сериал стал популярным

История Доги и Фатиха — лишь вершина айсберга. Проект успел затронуть множество острых социальных тем и даже получить за это штрафы.

Зрители прониклись жизнями консервативных Уналов и светских Арсланов. И хоть сюжет уже успел поднадоесть, фандом все равно каждую пятницу ждет новую серию.

Сколько сезонов и серий в сериале

На данный момент «Клюквенный щербет» насчитывает 4 сезона и продолжает выходить. Всего в сериале более 200 серий, а каждая серия длится около двух часов — традиционный формат для турецких драм. Если смотреть нон-стопом — потребуется больше 260 часов.

Первый сезон включает 29 серий, второй — 37 серий, третий — 20 серий, четвертый — 27 серий. Сериал выходит на телеканале Show TV с 2022 года.

«Клюквенный щербет» стал одной из самых успешных турецких драм последних лет. История о любви и семейных ценностях продолжает развиваться, а интерес зрителей к проекту остается высоким.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
