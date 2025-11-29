Меню
Киноафиша Статьи Сколько серий «Шеф-8» уже сняли на самом деле? Фанаты спорят между 8 и 10 — вот почему все запутались (тут еще свежие фото)

29 ноября 2025 18:08
Кадр из сериала «Шеф»

Премьера назначена на 2026 год.

Когда зрители уже почти смирились с паузой между сезонами, в Сеть прилетели свежие кадры со съёмок «Шеф-8». На фото — знакомые лица, прицел камер, рабочий хаос павильона и главное чувство: машина снова на трассе.

Сердце фандома ёкнуло — проект жив, и он движется вперёд. Но темп куда выше, чем кажется со стороны.

Сколько серий уже снято

С фанатским чатом спорить сложно — они считают точнее хронометража.

«Думаю, серий 8», «Если считать с начала съёмок, 8 по-любому отсняли. К концу года снимут все 10», «Съёмки продолжаются, о выходе говорить рано».

Кадр из сериала «Шеф»

Что ждёт в сюжете

Виктор Расторгуев — не просто герой, а человек-резонатор. Его принципы ломают схемы, карьерные лестницы, но не его самого. Он идёт по службе не мягкими шагами, а лбом, и именно за это «Шеф» держится восемь сезонов.

В седьмой части Расторгуев узнал правду о гибели семьи — не трагедия, а узел, вплетённый в большую политику. Восьмой сезон обещает не затишье, а эхо этого удара. В центре снова — борьба за город, за справедливость, за систему, где честные держатся на тонком, но крепком нерве.

Сценаристы — Руслана Рухадзе и Роман Ковалёв. Постановщик — Сергей Артимович. Политика, криминал, баланс на черте — это не сменилось. Меняется лишь масштаб.

Почему сериал любят

В рецензиях на проект давно звучит одна мысль: «Шеф» показывает тех, кто не сгибается. Историк Александр Черемин коротко резюмировал: сериал честно показывает и неподкупных людей в погонах, и оборотней, и коррупцию. Прямо, без лака.

Вот в этом и феномен — зритель не мечтает о сверхгерое, он смотрит на человека, который держится. И ждёт, когда он вернётся.

Также прочитайте: Ждете «Невский» и «Первый отдел»? На НТВ выйдет масса других отличных сериалов — Васильев и Колесников тоже тут.

Фото: Кадр из сериала «Шеф»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
