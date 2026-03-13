Сколько серий и сезонов у сериала «Лепила» с Панфиловым: можно ли посмотреть его за пару вечеров?

13 марта 2026 08:56
Целиком вышли уже все эпизоды.

Что будет, если талантливого хирурга лишить карьеры и бросить в мир криминала? Именно с такого вопроса начинается сериал «Лепила». Зрители часто ищут простой ответ: сколько в нем сезонов и серий и можно ли посмотреть историю за один вечер.

Криминальный детектив «Лепила» вышел на экраны 25 февраля. Проект состоит из одного сезона, в который вошло 16 серий. Финальный эпизод показали уже 6 марта, поэтому история изначально была задумана как завершенная.

Главный герой — талантливый хирург Сергей Рашидов, которого играет Никита Панфилов. Его несправедливо обвиняют в торговле наркотиками. Доказать невиновность не удается, а знакомый полковник полиции, на помощь которого надеялась жена Рашидова, оказывается связан с криминалом.

После побега одного из заключенных Сергей невольно оказывается втянут в эту историю и вынужден бежать. Так успешный врач из Таджикистана переезжает в Россию и начинает жизнь заново. Здесь он работает обычным дворником и скрывается под прозвищем Джура.

Все меняется, когда судьба сталкивает его с раненым бандитом. Вспомнив хирургические навыки, Рашидов зашивает рану прямо в дворницкой. С этого момента герой снова оказывается в центре опасной игры, где его ищут и полиция, и преступники.

Именно на этом конфликте и держатся все 16 серий криминального детектива «Лепила». О втором сезоне пока ничего не известно, но его вполне могут снять уже в следующем году.

Екатерина Адамова
На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» Читать дальше 13 марта 2026
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха» 2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха» Читать дальше 13 марта 2026
«Понял, что это бездари»: Крыжовников рассказал, почему на Netflix отказались от «Слова пацана» «Понял, что это бездари»: Крыжовников рассказал, почему на Netflix отказались от «Слова пацана» Читать дальше 10 марта 2026
Американцы увидели «Семнадцать мгновений весны» не с тем названием: «Лучшего в жизни не смотрел, и это без дураков» Американцы увидели «Семнадцать мгновений весны» не с тем названием: «Лучшего в жизни не смотрел, и это без дураков» Читать дальше 14 марта 2026
Почему Чоппера из «Ван-Пис» так странно зовут: знают только те, кто учил японский Почему Чоппера из «Ван-Пис» так странно зовут: знают только те, кто учил японский Читать дальше 14 марта 2026
Остался 1 эпизод и сериал «Встать на ноги» с Куценко подходит к развязке: когда выйдет финальная 8 серия и где его снимали Остался 1 эпизод и сериал «Встать на ноги» с Куценко подходит к развязке: когда выйдет финальная 8 серия и где его снимали Читать дальше 13 марта 2026
370 млн долларов в прокате и 16 номинаций на «Оскар»: что известно про сиквел «Грешников» 370 млн долларов в прокате и 16 номинаций на «Оскар»: что известно про сиквел «Грешников» Читать дальше 13 марта 2026
«Серия отличается от остальных»: «Машину машину» из «Маши и Медведя» зрители посмотрели 15 млн раз и нашли одну странность «Серия отличается от остальных»: «Машину машину» из «Маши и Медведя» зрители посмотрели 15 млн раз и нашли одну странность Читать дальше 13 марта 2026
Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию Читать дальше 12 марта 2026
