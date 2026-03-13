Сколько серий и сезонов у сериала «Лепила» с Панфиловым: можно ли посмотреть его за пару вечеров?

Что будет, если талантливого хирурга лишить карьеры и бросить в мир криминала? Именно с такого вопроса начинается сериал «Лепила». Зрители часто ищут простой ответ: сколько в нем сезонов и серий и можно ли посмотреть историю за один вечер.

Криминальный детектив «Лепила» вышел на экраны 25 февраля. Проект состоит из одного сезона, в который вошло 16 серий. Финальный эпизод показали уже 6 марта, поэтому история изначально была задумана как завершенная.

Главный герой — талантливый хирург Сергей Рашидов, которого играет Никита Панфилов. Его несправедливо обвиняют в торговле наркотиками. Доказать невиновность не удается, а знакомый полковник полиции, на помощь которого надеялась жена Рашидова, оказывается связан с криминалом.

После побега одного из заключенных Сергей невольно оказывается втянут в эту историю и вынужден бежать. Так успешный врач из Таджикистана переезжает в Россию и начинает жизнь заново. Здесь он работает обычным дворником и скрывается под прозвищем Джура.

Все меняется, когда судьба сталкивает его с раненым бандитом. Вспомнив хирургические навыки, Рашидов зашивает рану прямо в дворницкой. С этого момента герой снова оказывается в центре опасной игры, где его ищут и полиция, и преступники.

Именно на этом конфликте и держатся все 16 серий криминального детектива «Лепила». О втором сезоне пока ничего не известно, но его вполне могут снять уже в следующем году.