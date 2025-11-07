Сколько раз в «Сверхъестественном» умирал Кастиэль и потом воскресал: хоть он и ангел, но все же не бессмертен

Каждый раз был для него особенным.

Если бы за каждое воскрешение Кастиэля фанаты получали по доллару, они бы уже купили себе «Импалу». За 15 сезонов «Сверхъестественного» ангел в плаще умирал шесть раз — и почти всегда по собственной воле. Но в каждой смерти было что-то важное: Кастиэль не просто возвращался, он становился всё более человеческим.

Первая смерть — за правду (4 сезон)

Когда Кастиэль впервые нарушает небесные приказы и встаёт на сторону Винчестеров, архангел Рафаэль разрывает его на части. Это был шок — фанаты впервые поняли, что ангелы в «Сверхъестественном» не бессмертны. Но уже в следующем эпизоде Бог возвращает его, чтобы тот помог остановить Люцифера.

Вторая и третья — за гордыню и ошибки (5–7 сезоны)

Воскрешённый, он бросает вызов не только демонам, но и самому небу. Когда Кастиэль решает «спасти мир» и вбирает в себя души из Чистилища, он превращается в чудовище и буквально взрывается. Его вновь возвращают к жизни — но уже надломленным, уставшим, с тенью безумия.

Четвёртая — когда он стал человеком (9 сезон)

Метатрон крадёт его благодать, и Кастиэль впервые становится смертным. Его убивает жнец, но Дин просит ангела Гадрила воскресить друга. В этот момент Кастиэль уже не небесный воин, а человек с ранимым сердцем, впервые осознавший цену жизни.

Пятая — Пустота и разговор с Богом (12 сезон)

Люцифер пронзает его ангельским клинком, и Кастиэль попадает в Пустоту — место, где умирают даже бессмертные. Но, вопреки правилам, он просыпается, раздражая само космическое ничто. Тень, устав от его настойчивости, выбрасывает его обратно на Землю.

Последняя — признание и жертва (15 сезон)

Финал его пути стал самым пронзительным. Чтобы спасти Джека, Кастиэль заключает сделку с Тенью: она заберёт его, когда он познает настоящее счастье. И это происходит. В ту секунду на лице Кастиэля — свет, спокойствие и прощение. Он уходит, улыбаясь, а фанаты — в слезах.

Позже на Небесах Бобби сообщает, что Джек воскресил Кастиэля. Значит, ангел всё-таки нашёл покой — не в Пустоте, а там, где все его ждут.

Почему его смерти имели смысл

С каждой новой гибелью Кастиэль отдалялся от ангела и приближался к человеку. Его путь — не о падении, а о свободе. Он стал тем, кто выбирает любовь вместо долга, сострадание вместо послушания. И именно этим выбором он превратился из небесного солдата в настоящего героя «Сверхъестественного».

