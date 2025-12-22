Сколько на самом деле детей в семье Кевина из «Один дома»? Кажется, что больше 10, но цифра совсем другая

После просмотра фильма «Один дома» у зрителей часто возникает ощущение, что семья Кевина бесконечно большая. Дети бегают по дому, спорят, занимают комнаты и постоянно шумят.

На самом деле количество детей в семье Маккалистеров вполне конкретное.

Сколько детей у Маккалистеров

В семье Кевина Маккалистера пятеро детей. Сам Кевин — самый младший, ему восемь лет. Именно его чаще всего не замечают, перебивают и в итоге забывают дома перед поездкой.

У Кевина два брата. Старший — Базз, главный источник конфликтов и насмешек. Он постоянно задирает Кевина и пользуется своим возрастом. Второй брат — Джефф, менее заметный, но тоже относится к числу старших и редко встает на сторону младшего.

В семье также две сестры — Линни и Меган. Они не так агрессивны, как Базз, но тоже участвуют в общем хаосе и не слишком переживают за младшего брата.

Почему это важно для сюжета

Большая семья — ключевой элемент фильма «Один дома». Именно из-за количества детей Кевин легко теряется в общей суете. Его одиночество становится логичным следствием семейного переполнения, а не случайной ошибки.

Маккалистеры — не просто фон для комедии. Их численность объясняет, почему Кевин остается без внимания и вынужден справляться со всем самостоятельно.

