Сколько прошел победитель «Долгой прогулки»? Кинг не сказал об этом ни слова, но фанаты уже давно все подсчитали

5 сентября 2025 08:56
Кадр из фильма «Долгая прогулка» (2025)

Совершенно непонятно, как можно было это все выдержать.

Уже 12 сентября на экраны выходит экранизация романа Стивена Кинга «Долгая прогулка», и фанаты готовятся вновь погрузиться в атмосферу самого жестокого литературного марафона. Но главный спор не утихает до сих пор: какое расстояние прошёл победитель?

В книге точная цифра не названа, но есть важные ориентиры. Участники идут по трассе Route 1 от Мэна до Массачусетса со скоростью не ниже 4 миль в час. Если сопоставить упомянутые в сюжете города, фанаты подсчитали: это примерно 310 миль — около 498 км.

Однако есть другая теория: якобы в черновике Кинга была скорость 4 км/ч, а редактор заменил километры на мили. Если верить этой версии, победитель мог пройти около 620 км.

Есть и третий лагерь. Те, кто сам участвовал в ультрамарафонах, уверяют, что 4 мили в час для подготовленных молодых парней — вполне реально. Значит, дистанция могла доходить до 380–400 миль (≈610–640 км).

Кинг оставил финал открытым, и, возможно, именно поэтому экранизация привлекает столько внимания: зрители всё ещё спорят о том, где же закончилась «Долгая прогулка» и сколько миль смог выдержать победитель.

Также прочитайте: Вряд ли вы о них слышали — но эти 5 сериалов Netflix перевернут ваше представление о фантастике (зрители не зря поставили высокие баллы)

Фото: Кадр из фильма «Долгая прогулка» (2025)
Екатерина Адамова
