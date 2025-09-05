Сколько прошел победитель «Долгой прогулки»? Кинг не сказал об этом ни слова, но фанаты уже давно все подсчитали

Совершенно непонятно, как можно было это все выдержать.

Уже 12 сентября на экраны выходит экранизация романа Стивена Кинга «Долгая прогулка», и фанаты готовятся вновь погрузиться в атмосферу самого жестокого литературного марафона. Но главный спор не утихает до сих пор: какое расстояние прошёл победитель?

В книге точная цифра не названа, но есть важные ориентиры. Участники идут по трассе Route 1 от Мэна до Массачусетса со скоростью не ниже 4 миль в час. Если сопоставить упомянутые в сюжете города, фанаты подсчитали: это примерно 310 миль — около 498 км.

Однако есть другая теория: якобы в черновике Кинга была скорость 4 км/ч, а редактор заменил километры на мили. Если верить этой версии, победитель мог пройти около 620 км.

Есть и третий лагерь. Те, кто сам участвовал в ультрамарафонах, уверяют, что 4 мили в час для подготовленных молодых парней — вполне реально. Значит, дистанция могла доходить до 380–400 миль (≈610–640 км).

Кинг оставил финал открытым, и, возможно, именно поэтому экранизация привлекает столько внимания: зрители всё ещё спорят о том, где же закончилась «Долгая прогулка» и сколько миль смог выдержать победитель.

