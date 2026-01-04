Сколько Лукашин с друзьями потратил в бане в тот самый вечер: зрители не задумываются, а ведь сумма немаленькая

Каждый год, пересматривая фильм «Ирония судьбы или С лёгким паром!» режиссёра Эльдар Рязанов, зрители привычно смеются над нетрезвым Женей Лукашиным. А между тем предновогодний поход в Сандуны был не просто традицией, а вполне ощутимой статьёй расходов. Попробуем разобраться, во сколько он обошёлся друзьям по меркам 1975 года.

Сандуновские бани: удовольствие доступное

По сюжету друзья выбирают первый разряд Сандуновских бань — с диванами и относительным комфортом. Стоил такой билет около 15 копеек с человека. Даже если учитывать вечернее время и возможные доплаты, вся компания из четырёх человек уложилась максимум в один рубль. На фоне средней зарплаты в 120 рублей это были сущие копейки.

Пиво, водка и символическая закуска

Без «лёгкого пара» вечер, разумеется, не обошёлся. Пиво стоило 22 копейки за пол-литра, а с учётом возможной наценки — около 30 копеек. В кадре герои осиливают примерно восемь кружек, то есть 2 рубля 40 копеек на всех. Водку Миша приносит с собой: три бутылки «Столичной» по 4 рубля 10 копеек каждая. Плюс та самая шоколадка с корабликом — ещё около полтинника. В итоге банные посиделки тянут примерно на 16 рублей.

Ресторан в аэропорту: уже по-взрослому

После бани компания перемещается в ресторан аэропорта. Здесь уровень совсем другой: пятизвёздочный коньяк, горячее, пиво и минералка. Коньяк можно оценить рублей в 20, еда — ещё в 15, напитки — около 5 рублей. Итого ужин выходит примерно в 40 рублей, по десятке с человека.

Итог: дорого ли гуляли?

В сумме вечер в Сандунах и ресторан обошлись героям примерно в 56 рублей, подсчитал автор дзен-канала «Лавка старьевщика». Для четырёх работающих мужчин — сумма ощутимая, но вполне подъёмная. Почти половина месячной зарплаты, зато с размахом, по-дружески и с последствиями на всю жизнь.

