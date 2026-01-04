Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сколько Лукашин с друзьями потратил в бане в тот самый вечер: зрители не задумываются, а ведь сумма немаленькая

Сколько Лукашин с друзьями потратил в бане в тот самый вечер: зрители не задумываются, а ведь сумма немаленькая

4 января 2026 13:17
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Этот вечер в «Иронии судьбы» изменил жизнь главного героя.

Каждый год, пересматривая фильм «Ирония судьбы или С лёгким паром!» режиссёра Эльдар Рязанов, зрители привычно смеются над нетрезвым Женей Лукашиным. А между тем предновогодний поход в Сандуны был не просто традицией, а вполне ощутимой статьёй расходов. Попробуем разобраться, во сколько он обошёлся друзьям по меркам 1975 года.

Сандуновские бани: удовольствие доступное

По сюжету друзья выбирают первый разряд Сандуновских бань — с диванами и относительным комфортом. Стоил такой билет около 15 копеек с человека. Даже если учитывать вечернее время и возможные доплаты, вся компания из четырёх человек уложилась максимум в один рубль. На фоне средней зарплаты в 120 рублей это были сущие копейки.

Пиво, водка и символическая закуска

Без «лёгкого пара» вечер, разумеется, не обошёлся. Пиво стоило 22 копейки за пол-литра, а с учётом возможной наценки — около 30 копеек. В кадре герои осиливают примерно восемь кружек, то есть 2 рубля 40 копеек на всех. Водку Миша приносит с собой: три бутылки «Столичной» по 4 рубля 10 копеек каждая. Плюс та самая шоколадка с корабликом — ещё около полтинника. В итоге банные посиделки тянут примерно на 16 рублей.

Ресторан в аэропорту: уже по-взрослому

После бани компания перемещается в ресторан аэропорта. Здесь уровень совсем другой: пятизвёздочный коньяк, горячее, пиво и минералка. Коньяк можно оценить рублей в 20, еда — ещё в 15, напитки — около 5 рублей. Итого ужин выходит примерно в 40 рублей, по десятке с человека.

Итог: дорого ли гуляли?

В сумме вечер в Сандунах и ресторан обошлись героям примерно в 56 рублей, подсчитал автор дзен-канала «Лавка старьевщика». Для четырёх работающих мужчин — сумма ощутимая, но вполне подъёмная. Почти половина месячной зарплаты, зато с размахом, по-дружески и с последствиями на всю жизнь.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Самый зимний фильм СССР снимали без снега и в нетрезвом виде: за кадром «Иронии судьбы» Рязанов был в ярости Самый зимний фильм СССР снимали без снега и в нетрезвом виде: за кадром «Иронии судьбы» Рязанов был в ярости Читать дальше 5 января 2026
«А как же Катаняны?»: кто скрывается за загадочной фамилией, которую Рязанов вставил в «Иронию судьбы» и не только «А как же Катаняны?»: кто скрывается за загадочной фамилией, которую Рязанов вставил в «Иронию судьбы» и не только Читать дальше 1 января 2026
В СССР умели снимать не только хиханьки да хаханьки: 3 советских триллера, от которых захватывает дух не хуже, чем от хитов Голливуда В СССР умели снимать не только хиханьки да хаханьки: 3 советских триллера, от которых захватывает дух не хуже, чем от хитов Голливуда Читать дальше 6 января 2026
«Лепота!» — это царь про топ-5 мест, где снимали легендарную комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» «Лепота!» — это царь про топ-5 мест, где снимали легендарную комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» Читать дальше 6 января 2026
Почему Хома Брут в «Вие» чертил круг от нечисти именно мелом? У этой защиты был особый смысл Почему Хома Брут в «Вие» чертил круг от нечисти именно мелом? У этой защиты был особый смысл Читать дальше 5 января 2026
Помните, как кино раньше умело доводить до мурашек? Вот тест, который раскроет, настоящий ли вы знаток фильмов из СССР Помните, как кино раньше умело доводить до мурашек? Вот тест, который раскроет, настоящий ли вы знаток фильмов из СССР Читать дальше 5 января 2026
От советского «пойла» Иван Грозный в комедии Гайдая нос воротил: что за водку он потребовал — анисовую? От советского «пойла» Иван Грозный в комедии Гайдая нос воротил: что за водку он потребовал — анисовую? Читать дальше 5 января 2026
«Исчезнувшие татуировки» — киноляп «Джентльменов удачи», который мог стоить Трошкину жизни в реальности «Исчезнувшие татуировки» — киноляп «Джентльменов удачи», который мог стоить Трошкину жизни в реальности Читать дальше 5 января 2026
За что Леонова «закрывали» в «Бутырке» 4 раза: неспроста так правдоподобно сыграл Доцента За что Леонова «закрывали» в «Бутырке» 4 раза: неспроста так правдоподобно сыграл Доцента Читать дальше 4 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше