Сколько лет Швецовой в сериале «Тайны следствия»? Актриса скрыла настоящий возраст от режиссера

Мария Швецова — один из самых узнаваемых персонажей российского телевидения. Следователь из сериала «Тайны следствия» уже больше двадцати лет раскрывает преступления и остаётся любимицей зрителей. Но задумывались ли вы, сколько лет самой героине?

Возраст Швецовой в сериале меняется от сезона к сезону. В начале истории, в 2000 году, ей было около тридцати. Любопытно, что Анна Ковальчук, исполнившая роль, на тот момент была значительно моложе — ей было всего 22, но на кастинге она назвала другой возраст, сказав, что ей 29. Продюсеры поверили, и актриса получила роль, сделавшую её звездой.

В сезонах, выходивших около 2013 года, возраст героини достиг сорока лет. К этому времени Мария — опытный следователь, мать, женщина, прошедшая через многое. В более поздних сериях, примерно к 2020 году, в некоторых источниках говорится, что Швецовой уже 42 года.

За годы сериала героиня взрослеет вместе со зрителями, меняется, становится мягче и мудрее. Но одно остаётся неизменным — её принципиальность и верность делу, благодаря которым Мария Швецова давно стала символом русского телевидения.

