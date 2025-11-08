Меню
Сколько лет Швецовой в сериале «Тайны следствия»? Актриса скрыла настоящий возраст от режиссера

8 ноября 2025 21:02
Кадр из сериала «Тайны следствия»

Пришлось пойти на маленькую уловку ради роли.

Мария Швецова — один из самых узнаваемых персонажей российского телевидения. Следователь из сериала «Тайны следствия» уже больше двадцати лет раскрывает преступления и остаётся любимицей зрителей. Но задумывались ли вы, сколько лет самой героине?

Возраст Швецовой в сериале меняется от сезона к сезону. В начале истории, в 2000 году, ей было около тридцати. Любопытно, что Анна Ковальчук, исполнившая роль, на тот момент была значительно моложе — ей было всего 22, но на кастинге она назвала другой возраст, сказав, что ей 29. Продюсеры поверили, и актриса получила роль, сделавшую её звездой.

В сезонах, выходивших около 2013 года, возраст героини достиг сорока лет. К этому времени Мария — опытный следователь, мать, женщина, прошедшая через многое. В более поздних сериях, примерно к 2020 году, в некоторых источниках говорится, что Швецовой уже 42 года.

За годы сериала героиня взрослеет вместе со зрителями, меняется, становится мягче и мудрее. Но одно остаётся неизменным — её принципиальность и верность делу, благодаря которым Мария Швецова давно стала символом русского телевидения.

Читайте также: Онлайн стартовал, телеэфир на подходе: 25-й сезон «Тайн следствия» начался со взрыва на юбилее Зои — то ли еще будет

