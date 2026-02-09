Чуть не запутались, пока пытались сосчитать: сколько лет Нейтири и Джейку в «Аватаре»

Меню
9 февраля 2026 18:00
Кадр из фильма «Аватар» (2009)

В Сети обсуждают разницу героев в возрасте.

Возраст героини Нейтири в первом «Аватаре» примерно равен 18 человеческим годам. Этот факт вызвал немало дискуссий, ведь получается, что у неё значительная разница с 28-летним Джейком.

Однако пользователи Reddit нашли утешительное объяснение.

«Даже если Нейтири 18 лет по человеческим меркам, она эквивалент человека в возрасте от 20 до 25 лет. На'ви взрослеют быстрее, чем люди. Джейк по-прежнему является умственным и физическим эквивалентом 22-23-летнего человека. Да, он провел 6 лет в криосне, но это не состарило его физически или умственно. И Джейк и Нейтири очень близки по возрасту», — пишут пользователи.

Действие сиквела «Аватар: Путь воды» переносит нас в 2169 год, спустя пятнадцать лет после первой истории. К этому моменту Джейку Салли исполняется 43 года, а Нейтири — 33.

Кадр из фильма «Аватар» (2009)

Старший сын пары, Нетейам, появился на свет в 2155 году. На момент событий «Пути воды» ему исполняется примерно четырнадцать лет. Его младший брат Ло'ак родился вскоре после него, поэтому их возраст очень близок.

Дочь пары, Туктирей, родилась позже, в 2161 году. К моменту второй части ей около 8 лет. Их приёмная дочь Кири — самый старший ребёнок в семье. Она родилась примерно в 2154-2155 годах, так что в «Пути воды» ей пятнадцать или шестнадцать.

Действие третьего фильма, «Аватар: Пламя и пепел», начинается спустя год после финала второй части. Поэтому герои ненамного повзрослели.

Светлана Левкина
Светлана Левкина
