Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей

28 ноября 2025 19:00
Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2»

Герой — ровесник Эльзы.

Кристофф из «Холодного сердца» — тот самый парень, который с детства рос среди суровых ледорубов и научился всего добиваться сам. Сирота стал настоящим воплощением упорства и верности.

С самого детства Кристофф старался не отставать от взрослых ледорубов, мечтая заслужить их признание. Его жизнь круто изменилась в 8 лет, когда он со своим верным оленем Свеном наткнулся на следы таинственных ледяных магов и попал в Долину Живой скалы. Именно там мальчик познакомился с троллями, которые стали для него новой семьей и научили всему, что знали сами.

Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2»

Ко времени событий первой части «Холодного сердца» Кристоффу уже 21 год — ровно столько же, сколько и королеве Эльзе. А в сиквеле мультфильма оба героя становятся еще взрослее — им по 24 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Эльза в «Холодном сердце» ходила в перчатках.

Фото: Кадры из мультфильма «Холодное сердце 2» (2019)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
