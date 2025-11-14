Сколько лет Киану Ривзу в каждой «Матрице» и почему фанаты шутят, что он бессмертен

От молодого хакера до усталого спасителя — актёр прожил с Нео более двадцати лет экранной жизни, почти не изменившись внешне.

Когда в 1999 году вышла первая «Матрица», Киану Ривзу было 35 лет. В роли хакера Томаса Андерсона, который внезапно узнаёт, что живёт в симуляции, он выглядел как человек, стоящий на пороге взрослой жизни. Чуть наивный, но внутренне готовый к прозрению — именно такой Нео стал символом конца 90-х.

«Перезагрузка» и «Революция»: Киану почти не меняется

В 2003 году, когда вышли два продолжения — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», актёру было 39 лет.

Он повзрослел вместе со своим героем: движения стали сдержаннее, взгляд — увереннее. Его философские диалоги с Машиной и Морфеусом стали звучать как размышления человека, который уже многое понял.

Но внешне Киану оставался тем же — гладкое лицо, лёгкая полуулыбка, никаких признаков возрастных измнений. Именно тогда зрители впервые пошутили, что актёр «сломал симуляцию» и стареть не собирается.

Возвращение Нео: 57, но всё тот же Киану

Спустя почти два десятилетия он снова вернулся в четвёртой части — «Матрица: Воскрешение» (2021). Ему было 57 лет, и всё равно кадры с Ривзом вызвали у зрителей то же ощущение: будто бы время обошло его стороной. Да, в бороде появилась седина, но в походке, мимике и голосе — тот самый Нео.

Почему фанаты шутят о бессмертии

В Сети давно гуляют мемы и целые фанатские теории: Киану — бессмертный, потому что не стареет ни в жизни, ни в «Матрице».

Кто-то сравнивает его фото с портретами людей XIX века, кто-то уверяет, что актёр сам и есть программа, которая просто обновляется каждые двадцать лет.

Но на самом деле всё проще: редкое сочетание генетики, самоиронии и внутренней гармонии делает Ривза тем, кем он был с самого начала — человеком, который выбрал красную таблетку и остался верен себе.

