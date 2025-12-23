Меню
Киноафиша Статьи «Симпсоны» идут с 1989 года, а Гомер и Мардж не меняются: нашли в мультсериале подсказки, сколько лет героям — уже давно «не шешнадцать»

23 декабря 2025 09:25
Кадр из мультсериала «Симпсоны»

В проекте звучала точная дата рождения Гомера.

«Симпсоны» уже давно стали настоящей легендой телевидения. Этот мультсериал непрерывно радует зрителей с 1989 года, установив абсолютный рекорд. В 2025 году стартовал его уже 37-й сезон.

Центральная фигура там, конечно, Гомер Симпсон. Его возраст периодически менялся в разных эпизодах. Но все-таки точная дата рождения персонажа в проекте есть.

Сколько лет Гомеру Симпсону

Возраст Гомера Симпсона в сериале — величина довольно условная. В разных сезонах создатели легко меняли цифры: то ему было 42, то вдруг всего 38. Однако у любимого героя всё же есть свой официальный «день рождения» в мире мультсериала.

В одной из серий на несколько секунд мелькнули его водительские права. Именно там указана точная дата — 12 мая 1956 года. Если следовать этой подсказке, то в следующем году знаменитый Гомер Симпсон отпразднует свой солидный 70-летний юбилей.

Мардж Симпсон

Возраст Мардж Симпсон в сериале обычно колеблется в тех же рамках, что и у Гомера — между 34 и 40 годами. Дату её рождения создатели оставили загадкой, упоминая то май, то октябрь.

Однако сериал даёт чёткую подсказку через флэшбеки в прошлое. Зрители видят, что Гомер и Мардж были одноклассниками и вместе учились в старшей школе. Эта деталь позволяет сделать вывод, что Мардж — ровесница своего мужа. А значит, ей тоже должно быть сейчас около 69 лет.

Дети

Барт официально отпраздновал свой 10-летний юбилей прямо на экране ещё в третьем сезоне. С тех пор он как бы навсегда остался в этом возрасте.

Но если вести отсчёт от того самого эпизода, то к 2025 году ему должно было бы стукнуть уже 43 года.

Кадр из мультсериала «Симпсоны»

Лиза тоже получила свой канонический день рождения в сериале. В первом эпизоде ​​третьего сезона она отпраздновала 8-летие. По той же логике, сейчас умнейшей ученице начальной школы было бы около 41 года.

Даже малышка Мэгги не осталась без праздника — в пятом сезоне ей торжественно исполнился годик. Если бы время в Спрингфилде текло по-нашему, то сегодня этой крошке было бы уже 31.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему «Симпсоны» желтые.

Фото: Кадры из мультсериала «Симпсоны»
Светлана Левкина
