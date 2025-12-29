Меню
Киноафиша Статьи Сколько лет Глебу Жеглову и Володе Шарапову? Говорухин снял «Место встречи» не по канону — Высоцкий был сильно старше своего героя

29 декабря 2025 21:31
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Режиссера не смутили расхождения в образах.

Советский сериал «Место встречи изменить нельзя» давно стал классикой. Оперативники Глеб Жеглов и Володя Шарапов, ведущие опасную охоту на преступную банду, превратились в народных героев.

Для зрителей они навсегда остались в тех самых образах, которые подарили им Владимир Высоцкий и Владимир Конкин. Их внешность, манеры и даже голос слились с персонажами в единое целое.

Но интересно: насколько актёры соответствовали своим героям по возрасту?

Шарапов

В сериале Глеб Жеглов, мастерски сыгранный Владимиром Высоцким, заметно старше своего напарника Володи Шарапова. Разница между ними выглядит почти в двадцать лет.

А вот в оригинальном романе «Эра милосердия» братьев Вайнеров герои были практически ровесниками — их возраст отличался всего на несколько лет.

В фильме на прямой вопрос о том, сколько ему лет, Шарапов прям оотвечает: «Двадцать пять». И здесь создателям картины удалось добиться почти полного совпадения. На момент съёмок актёру Владимиру Конкину, воплотившему образ молодого оперативника, как раз исполнилось 28.

Если же говорить о литературном первоисточнике, то там Володе Шарапову всего 22. Из романа мы узнаём, что, несмотря на юный возраст, он уже прошёл войну. На фронте он командовал разведротой в составе штрафного батальона, что говорит о его большом опыте и сильном характере.

Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Жеглов

В романе Глеб Жеглов описывает себя «молодым мужиком». На страницах книги ему всего 25 лет. И при этом он уже капитан милиции, один из самых опытных и уважаемых оперативников МУРа.

Актеру Владимиру Высоцкому, воплотившему эту роль на экране, на момент съёмок был 41 год. Однако то, что экранный персонаж оказался значительно старше своего литературного прототипа, нисколько не смущало режиссёра Станислава Говорухина. Он с самого начала видел в этой ключевой роли исключительно Владимира Высоцкого.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что жители Северной Кореи обожают эти два советских фильма.

Фото: Кадры из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
