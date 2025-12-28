Меню
Сколько лет было Кире Найтли в фильме «Реальная любовь»: будучи подростком играла взрослую

28 декабря 2025 08:00
Кадр из фильма «Реальная любовь»

Актриса казалась в кадре старше. 

Британская комедия «Реальная любовь» давно стала классикой рождественского кино. В фильме переплетаются девять разных историй, которые стремительно развиваются накануне праздника, достигая кульминации в Сочельник.

Одна из самых трогательных сюжетных линий принадлежит героине Киры Найтли. В те годы актриса была совсем юной, но на экране ей удалось убедительно сыграть персонажа, который был заметно старше её самой в реальной жизни.

Кадр из фильма «Реальная любовь»

Возраст её героини в фильме точно не указан. Но если судить по тому, что актёру Чиветелу Эджиофору, который играл её мужа, на момент съёмок было 26 лет, можно предположить, что и персонажу Найтли примерно столько же.

На деле же актрисе во время работы над фильмом было всего 17. Ей даже пришлось целоваться в кадре с Эндрю Линкольном, которому тогда было уже 29.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 8 ролей Киры Найтли, в которых ее точно невозможно спутать с Натали Портман.

Фото: Кадры из фильма «Реальная любовь» (2002)
Светлана Левкина
