Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе

Комедия, в которой сошлись молодость и зрелость на одном экране.

«Джентльмены удачи» (1971) давно стали фильмом-легендой. Удивительно, но возраст актёров, игравших привычных нам героев, часто расходится с ощущением зрителя.

Леонову, вытянувшему на себе две главные роли, было 45 лет, а красавцу Олегу Видову всего 28. Этот контраст и сделал ансамбль по-настоящему живым.

Молодые и дерзкие

Наталья Воробьёва, сыгравшая воспитательницу Елену Николаевну, была самой юной — всего 22 года.

Николай Олялин, появившийся в роли Верченко, отмечал своё 30-летие.

Анатолий Яббаров в 34 года создал колоритного Митяя, запомнившегося даже в коротких эпизодах.

Олег Видов в 28 выглядел словно герой западного кино, добавив истории лёгкости и романтики.

Зрелость и харизма

Савелий Крамаров в 37 лет подарил зрителям наивного Федю Ермакова, а Раднэр Муратов в 43 сделал Василия Алибабаевича одной из самых цитируемых фигур фильма.

Наталья Фатеева в 37 лет воплотила уверенную Людмилу, вокруг которой витал дух «лучшей жизни».

Евгений Леонов в 45 виртуозно разделил экран между Трошкиным и Доцентом — и этим вошёл в историю.

Настоящие легенды

Георгию Вицину было уже 54, и всё же его Хмырь выглядел очень энергичным. Любовь Соколова в 50 сыграла заведующую детсадом с фирменной строгостью.

Анатолий Папанов, которому было 49, даже в эпизоде шахматиста сумел оставить след. Павлу Шпрингфельду было 59, но фильм он не увидел — актёр ушёл до премьеры.

Самым возрастным стал Эраст Гарин — 69 лет в роли профессора Мальцева.

Так в одной картине встретились студенческая юность, зрелая энергия и актёрская мудрость.

По материалам дзен-канала Горожанин о кино

Также прочитайте: Сцена с Шуриком в психушке на самом деле не смешная: в «Кавказской пленнице» случайно обнажили темную сторону советской системы