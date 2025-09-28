Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе

Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе

28 сентября 2025 19:35
«Джентльмены удачи»

Комедия, в которой сошлись молодость и зрелость на одном экране.

«Джентльмены удачи» (1971) давно стали фильмом-легендой. Удивительно, но возраст актёров, игравших привычных нам героев, часто расходится с ощущением зрителя.

Леонову, вытянувшему на себе две главные роли, было 45 лет, а красавцу Олегу Видову всего 28. Этот контраст и сделал ансамбль по-настоящему живым.

Молодые и дерзкие

Наталья Воробьёва, сыгравшая воспитательницу Елену Николаевну, была самой юной — всего 22 года.

Наталья Воробьёва (Елена Николаевна)

Николай Олялин, появившийся в роли Верченко, отмечал своё 30-летие.

Николай Олялин (Верченко)

Анатолий Яббаров в 34 года создал колоритного Митяя, запомнившегося даже в коротких эпизодах.

Анатолий Яббаров

Олег Видов в 28 выглядел словно герой западного кино, добавив истории лёгкости и романтики.

Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе

Зрелость и харизма

Савелий Крамаров в 37 лет подарил зрителям наивного Федю Ермакова, а Раднэр Муратов в 43 сделал Василия Алибабаевича одной из самых цитируемых фигур фильма.

Наталья Фатеева в 37 лет воплотила уверенную Людмилу, вокруг которой витал дух «лучшей жизни».

Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе

Евгений Леонов в 45 виртуозно разделил экран между Трошкиным и Доцентом — и этим вошёл в историю.

Настоящие легенды

Георгию Вицину было уже 54, и всё же его Хмырь выглядел очень энергичным. Любовь Соколова в 50 сыграла заведующую детсадом с фирменной строгостью.

Анатолий Папанов, которому было 49, даже в эпизоде шахматиста сумел оставить след. Павлу Шпрингфельду было 59, но фильм он не увидел — актёр ушёл до премьеры.

Самым возрастным стал Эраст Гарин — 69 лет в роли профессора Мальцева.

Гарин

Так в одной картине встретились студенческая юность, зрелая энергия и актёрская мудрость.

По материалам дзен-канала Горожанин о кино

Также прочитайте: Сцена с Шуриком в психушке на самом деле не смешная: в «Кавказской пленнице» случайно обнажили темную сторону советской системы

Фото: Кадр из сериала «Джентльмены удачи»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене «Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене Читать дальше 26 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Читать дальше 29 сентября 2025
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Читать дальше 29 сентября 2025
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком Читать дальше 28 сентября 2025
Почему в «Операции "Ы"» «хулиганы и тунеядцы» рвались работать именно на мясокомбинат? Ответ знают только те, кто жил в СССР Почему в «Операции "Ы"» «хулиганы и тунеядцы» рвались работать именно на мясокомбинат? Ответ знают только те, кто жил в СССР Читать дальше 28 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше