Осман был самым выдающимся, но сколько всего было детей у Эртугрула? Правда и вымысел в сериале «Воскресший Эртугрул»

Турецкая картина не претендует на абсолютную достоверность, но у неё действительно есть серьёзные исторические корни.

Сериал «Воскресший Эртугрул» превратил биографию Эртугрула-бея в зрелищную сагу о становлении будущей Османской империи. Для многих зрителей этот экранный образ стал почти историческим источником. Но если присмотреться к семье героя, оказывается, что реальность заметно отличается от версии сценаристов.

Историки сходятся в одном: у Эртугрула действительно было трое сыновей — Гюндуз, Савджи и Осман. Именно вокруг их судеб позже и сложилась легенда о зарождении османского государства. Однако в сериале акценты расставлены иначе.

Гюндуз — старший сын

В сериале он показан как импульсивный и противоречивый персонаж, часто конфликтующий с отцом. В реальной истории Гюндуз рассматривается как один из соратников будущего государства и сподвижник младшего брата.

После смерти Эртугрула он поддержал возвышение Османа и не оспаривал его лидерство.

Савджи — самый трагический

Средний сын в сериале остается на втором плане. Исторические сведения о Савджи скудны, но известно, что он погиб сравнительно рано — в одном из первых вооружённых столкновений за будущие османские земли.

Его смерть стала одной из первых серьёзных потерь семьи.

Осман — тот, кто вошёл в историю

Младший сын стал центральной фигурой не только сериала, но и реальной истории. Именно Осман I считается основателем Османской империи.

В «Воскресшем Эртугруле» его юность подана как путь избранного, тогда как в действительности становление его власти было долгим и далеко не безусловным.

Сериал сознательно упростил семейную линию, сделав Османа безусловным наследником, а судьбы его братьев — фоном. В реальности же история семьи Эртугрула была куда более сложной и менее героической, чем привычный экранный миф.

