Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сколько денег заплатили Джабраилу за Нину в «Кавказской пленнице»: посчитали «курс баранов» к рублю

Сколько денег заплатили Джабраилу за Нину в «Кавказской пленнице»: посчитали «курс баранов» к рублю

22 декабря 2025 14:15
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Взятка оказалась солидной.  

В «Кавказской пленнице» дядя красавицы Нины решает устроить её судьбу выгодно — но для себя. Он вступает в сомнительную сделку, чтобы выдать племянницу замуж за взятку.

Предприимчивый Джабраил договаривается не о деньгах, а о товаре. После активного торга его «приданым» за Нину становятся целых двадцать баранов и новенький холодильник «Розенлев». Как позже выясняется, дядя действительно оценил девушку довольно дорого.

Взятка для Джабраила

Автор Дзен-канала «Горожанин» подсчитал примерную сумму, которую получил Джабраил за племянницу. По его данным, холодильник «Розенлев» в конце 60-х стоил около 750 рублей. А каждый баран обходился бы в 80 рублей.

Сложив стоимость двадцати баранов и холодильника, Джабраил выручил примерно 2300-2500 рублей. В те годы это была стоимость половины новенького «Москвича», на которую нужно было работать много месяцев.

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Мнения зрителей

Правда, не все согласились с этими расчётами. Некоторые зрители заметили, что автор немного схитрил с ценами. На деле дефицитный холодильник «Розенлев» мог стоить куда дороже, ведь в свободной продаже его просто не было. То же самое и с баранами — на рынке их цена была совсем другой.

Так что, по мнению комментаторов, итоговая сумма легко вырастала до 3500-5000 рублей. Это уже как две или три годовые зарплаты обычного служащего тех лет.

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Селезнева объяснила, почему Гайдай отказал ей в роли Нины в «Кавказской пленнице».

Фото: Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Куда испарились проблемы со зрением? Что на самом деле значат очки Калугиной в «Служебном романе» — Рязанов все продумал Куда испарились проблемы со зрением? Что на самом деле значат очки Калугиной в «Служебном романе» — Рязанов все продумал Читать дальше 23 декабря 2025
Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу» Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу» Читать дальше 19 декабря 2025
Песни для нового «Буратино» написала нейросеть? Автор культовых мелодий из советского мюзикла раскрыл, что услышат зрители на премьере Песни для нового «Буратино» написала нейросеть? Автор культовых мелодий из советского мюзикла раскрыл, что услышат зрители на премьере Читать дальше 23 декабря 2025
Поселятся ли люди на Пандоре? Нашли ответ на этот вопрос в новом «Аватаре» — то, что произошло с Пауком, не случайность Поселятся ли люди на Пандоре? Нашли ответ на этот вопрос в новом «Аватаре» — то, что произошло с Пауком, не случайность Читать дальше 23 декабря 2025
Откуда взяли образ жуткого Демогоргона в «Очень странных делах»: страшнее Векны, а нарисует любой ребенок Откуда взяли образ жуткого Демогоргона в «Очень странных делах»: страшнее Векны, а нарисует любой ребенок Читать дальше 22 декабря 2025
Хюррем могла не дожить до финала «Великолепного века»: как хасеки чуть не казнили из-за Валиде Хюррем могла не дожить до финала «Великолепного века»: как хасеки чуть не казнили из-за Валиде Читать дальше 22 декабря 2025
Есть ли сцены после титров в новом «Аватаре»? Кэмерон припас на конец кое-что поинтереснее Есть ли сцены после титров в новом «Аватаре»? Кэмерон припас на конец кое-что поинтереснее Читать дальше 22 декабря 2025
Раскрываем секреты нового сезона «Белого лотоса»: неужели главную роль сыграет звезда «Викингов»? Раскрываем секреты нового сезона «Белого лотоса»: неужели главную роль сыграет звезда «Викингов»? Читать дальше 22 декабря 2025
Новинка проката «Волчок» с Ткачуком уже стала семейной классикой с рейтингом 8,1: «Отсылает во времена Марка Твена» Новинка проката «Волчок» с Ткачуком уже стала семейной классикой с рейтингом 8,1: «Отсылает во времена Марка Твена» Читать дальше 22 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше