Сколько денег заплатили Джабраилу за Нину в «Кавказской пленнице»: посчитали «курс баранов» к рублю

В «Кавказской пленнице» дядя красавицы Нины решает устроить её судьбу выгодно — но для себя. Он вступает в сомнительную сделку, чтобы выдать племянницу замуж за взятку.

Предприимчивый Джабраил договаривается не о деньгах, а о товаре. После активного торга его «приданым» за Нину становятся целых двадцать баранов и новенький холодильник «Розенлев». Как позже выясняется, дядя действительно оценил девушку довольно дорого.

Взятка для Джабраила

Автор Дзен-канала «Горожанин» подсчитал примерную сумму, которую получил Джабраил за племянницу. По его данным, холодильник «Розенлев» в конце 60-х стоил около 750 рублей. А каждый баран обходился бы в 80 рублей.

Сложив стоимость двадцати баранов и холодильника, Джабраил выручил примерно 2300-2500 рублей. В те годы это была стоимость половины новенького «Москвича», на которую нужно было работать много месяцев.

Мнения зрителей

Правда, не все согласились с этими расчётами. Некоторые зрители заметили, что автор немного схитрил с ценами. На деле дефицитный холодильник «Розенлев» мог стоить куда дороже, ведь в свободной продаже его просто не было. То же самое и с баранами — на рынке их цена была совсем другой.

Так что, по мнению комментаторов, итоговая сумма легко вырастала до 3500-5000 рублей. Это уже как две или три годовые зарплаты обычного служащего тех лет.

