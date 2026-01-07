Сколько денег принесла франшиза «Заклятие»: при бюджете всего в 263 миллиона — успех колоссальный

Франшиза «Заклятие» — редкий случай, когда ужасы стали делом по-настоящему прибыльным. Девять фильмов об одержимости, проклятых артефактах и семье Уорренов в сумме собрали 2,67 миллиарда долларов при совокупном бюджете около 263 миллионов. То есть каждый потраченный доллар принес студии Warner Bros. почти десятикратную отдачу.

Кукла, с которой всё началось

Первое «Заклятие» (2013) стало хитом, заработав 319 миллионов при бюджете всего в 20. Но Джеймс Ван задумал не просто хоррор — он выстроил мир, где каждая история тянет за собой новую. В кадре впервые появилась кукла Аннабель — не эпизод, а тизер следующего фильма. Продюсеры не снимали продолжения наугад, как это часто бывает в жанре, — они заранее прописали структуру вселенной.

Простая формула страха

В отличие от запутанных киновселенных Marvel или DC, «Заклятие» работает иначе: каждый фильм можно смотреть отдельно. Нет необходимости помнить, кто где погиб и кто чей демон. Всё держится на узнаваемом стиле — мрачные дома, тихие звуки, тени, а потом внезапный взрыв ужаса. Даже те, кто не выносит крови, спокойно смотрят эти картины: Ван строит напряжение не на расчленёнке, а на ожидании.

Дешево, страшно, эффективно

После успеха оригинала студия не стала раздувать бюджеты. «Проклятие Аннабель» (2014) сняли за 6,5 млн долларов, а касса превысила 250 миллионов. Та же стратегия повторялась снова и снова: минимум затрат, максимум отдачи. И пока конкуренты вроде «Оно» или «Пилы» теряли темп, «Заклятие» лишь укрепляло позиции — за счёт атмосферы, реальных прототипов и мастерства создателей.

Вселенная «Заклятия» доказала: чтобы пугать и собирать миллиарды, не нужны чудовищные бюджеты и компьютерные армии. Достаточно старого дома, тихого шороха за стеной и режиссёра, который знает, как заставить зрителя поверить, что за его спиной тоже кто-то стоит.

