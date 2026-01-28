А что будет с персонажем Романа Мадянова, который умер в 2024 году? Выяснила это и другие подробности 13 сезона «Склифосовского»

«Склифосовский 13» – это продолжение популярной российской медицинской драмы, где в главной роли блистает актер Максим Аверин. Несмотря на преданность зрителей, предыдущий, 12-й сезон, вызвал неоднозначную реакцию. Многие сочли его излишне затянутым и ностальгическим, а финал с трагической гибелью Жени Неклюдова и вовсе показался неоправданным и бессмысленным.

Что будет в новой части

В грядущем сезоне поклонники встретятся с героями через год после прошлых событий. Перемены коснулись многих. Павлова заняла место Полонского и стала новым главврачом. Отношения с Кривицким все еще довольно напряженные. Хромов будет курировать молодых ординаторов.

А что с Брагиным

В личной жизни Брагина также намечаются бурные перемены. Внезапное появление бывшего мужа Марины Марка грозит осложнением отношений главных героев.

Помимо этого, Нине предстоит пройти путь от неприятия до возможного примирения с отцом. Не останется в стороне и дочь Брагина, Тамара, столкнувшаяся с травлей в школе. Зрителей ждет трогательная линия, связанная с персонажем Романа Мадянова, 12 сезон стал последним для актера, ушедшего из жизни в сентябре 2024 года.

Кто создал новый сезон

Создатели проекта, как и прежде, стремятся удивить и порадовать зрителей. Режиссерское кресло вновь заняла Юлия Краснова, («Большие надежды», «Челночницы») а над сценарием работала большая команда авторов, включая Анну Графкову, Юсупа Разыкова и Екатерину Тирдатову. В актерский состав влился Валерий Панков, исполнивший роль таинственного Марка.

Как отмечает Максим Аверин, зрителей ожидают неожиданные повороты. Его герой столкнется с большим количество испытаний, которые заставят его пересмотреть свои принципы.

Съемки 13 сезона стартовали в апреле 2025 года в Москве, а увидят свет новые эпизоды в начале 2026 года. Сохранит ли сериал свою высокую планку, несмотря на противоречивые отзывы о предыдущей главе – покажет время.