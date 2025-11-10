Сказочный парк с дождем из апельсинов? На самом деле «Чебурашку» снимали в реальных российских городах

1 января 2026 года зрителей ждет долгожданное продолжение истории о Чебурашке. Во второй части фильма Гена раскроет новые грани своего характера, их дом окажется под угрозой сноса, а сам Чебурашка повзрослеет и наконец узнает тайну своего происхождения.
Проект имеет все шансы повторить кассовый успех первой части, особенно учитывая популярность семейных фильмов в новогодние праздники.
Создатели сохранили фирменный стиль — в трейлере можно увидеть еще больше живописных видов, которые кажутся сказочными декорациями. Однако это реальные локации, где проходили натурные съемки.
Где снимали «Чебурашку»
Знаменитый сочинский парк «Дендрарий» стал местом работы Гены в оригинальном фильме, сохранив свою уникальную атмосферу. Съёмочная группа проявила особую заботу о природном наследии: для защиты растений использовали реквизитные клумбы, а исторические ограждения бережно реконструировали.
Архитектурным центром кадра выступил санаторий Орджоникидзе. Монументальное здание дополнили декорационным фасадом башни. Несмотря на реконструкцию, уникальный облик санатория остался узнаваемым.
Морская набережная с её пальмовыми аллеями и причалами добавила фильму курортного колорита.
Яркая сцена с апельсинами была снята на Курортном бульваре в Кисловодске. В Пятигорске съёмки прошли в историческом парке «Цветник». Для динамичных кадров с мотороллером выбрали улицу Анджиевского в Ессентуках.
Эпизоды с владелицей шоколадной фабрики снимали на настоящем производстве. Кондитерская фабрика «Победа» в Егорьевске стала местом, где Елена Яковлева в образе современной Шапокляк провела внезапную ревизию.
Где снимали «Чебурашку 2»
Создатели сиквела «Чебурашки» сохранили узнаваемую атмосферу, вновь выбрав для съемок солнечный Сочи. Зрители увидят уже полюбившиеся парки «Дендрарий», «Ривьера» и имени Фрунзе, которые стали визитной карточкой фильма.
Однако география второй части существенно расширилась — в кадре появятся Сад российско-японской дружбы, музей Островского и величественный каньон Псахо.
Горнолыжные склоны Красной Поляны добавят фильму новые живописные ракурсы. Особого внимания заслуживает начальная сцена дня рождения Сони — ее снимали в Москве с использованием масштабных декораций из шоколада и сладостей.
