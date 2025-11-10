Меню
Сказочный парк с дождем из апельсинов? На самом деле «Чебурашку» снимали в реальных российских городах

10 ноября 2025 15:13
Кадр из фильма «Чебурашка»

Эти места хорошо известны отдыхающим туристам.

1 января 2026 года зрителей ждет долгожданное продолжение истории о Чебурашке. Во второй части фильма Гена раскроет новые грани своего характера, их дом окажется под угрозой сноса, а сам Чебурашка повзрослеет и наконец узнает тайну своего происхождения.

Проект имеет все шансы повторить кассовый успех первой части, особенно учитывая популярность семейных фильмов в новогодние праздники.

Создатели сохранили фирменный стиль — в трейлере можно увидеть еще больше живописных видов, которые кажутся сказочными декорациями. Однако это реальные локации, где проходили натурные съемки.

Кадр из фильма «Чебурашка»

Где снимали «Чебурашку»

Знаменитый сочинский парк «Дендрарий» стал местом работы Гены в оригинальном фильме, сохранив свою уникальную атмосферу. Съёмочная группа проявила особую заботу о природном наследии: для защиты растений использовали реквизитные клумбы, а исторические ограждения бережно реконструировали.

Архитектурным центром кадра выступил санаторий Орджоникидзе. Монументальное здание дополнили декорационным фасадом башни. Несмотря на реконструкцию, уникальный облик санатория остался узнаваемым.

Кадр из фильма «Чебурашка»

Морская набережная с её пальмовыми аллеями и причалами добавила фильму курортного колорита.

Яркая сцена с апельсинами была снята на Курортном бульваре в Кисловодске. В Пятигорске съёмки прошли в историческом парке «Цветник». Для динамичных кадров с мотороллером выбрали улицу Анджиевского в Ессентуках.

Эпизоды с владелицей шоколадной фабрики снимали на настоящем производстве. Кондитерская фабрика «Победа» в Егорьевске стала местом, где Елена Яковлева в образе современной Шапокляк провела внезапную ревизию.

Кадр из фильма «Чебурашка»

Где снимали «Чебурашку 2»

Создатели сиквела «Чебурашки» сохранили узнаваемую атмосферу, вновь выбрав для съемок солнечный Сочи. Зрители увидят уже полюбившиеся парки «Дендрарий», «Ривьера» и имени Фрунзе, которые стали визитной карточкой фильма.

Однако география второй части существенно расширилась — в кадре появятся Сад российско-японской дружбы, музей Островского и величественный каньон Псахо.

Горнолыжные склоны Красной Поляны добавят фильму новые живописные ракурсы. Особого внимания заслуживает начальная сцена дня рождения Сони — ее снимали в Москве с использованием масштабных декораций из шоколада и сладостей.

Ранее портал «Киноафиша» писал о новом мультсериале про Чебурашку.

Фото: Кадры из фильма «Чебурашка» (2022)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
