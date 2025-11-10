Сказочный парк с дождем из апельсинов? На самом деле «Чебурашку» снимали в реальных российских городах

Эти места хорошо известны отдыхающим туристам.

1 января 2026 года зрителей ждет долгожданное продолжение истории о Чебурашке. Во второй части фильма Гена раскроет новые грани своего характера, их дом окажется под угрозой сноса, а сам Чебурашка повзрослеет и наконец узнает тайну своего происхождения.

Проект имеет все шансы повторить кассовый успех первой части, особенно учитывая популярность семейных фильмов в новогодние праздники.

Создатели сохранили фирменный стиль — в трейлере можно увидеть еще больше живописных видов, которые кажутся сказочными декорациями. Однако это реальные локации, где проходили натурные съемки.

Где снимали «Чебурашку»

Знаменитый сочинский парк «Дендрарий» стал местом работы Гены в оригинальном фильме, сохранив свою уникальную атмосферу. Съёмочная группа проявила особую заботу о природном наследии: для защиты растений использовали реквизитные клумбы, а исторические ограждения бережно реконструировали.

Архитектурным центром кадра выступил санаторий Орджоникидзе. Монументальное здание дополнили декорационным фасадом башни. Несмотря на реконструкцию, уникальный облик санатория остался узнаваемым.

Морская набережная с её пальмовыми аллеями и причалами добавила фильму курортного колорита.

Яркая сцена с апельсинами была снята на Курортном бульваре в Кисловодске. В Пятигорске съёмки прошли в историческом парке «Цветник». Для динамичных кадров с мотороллером выбрали улицу Анджиевского в Ессентуках.

Эпизоды с владелицей шоколадной фабрики снимали на настоящем производстве. Кондитерская фабрика «Победа» в Егорьевске стала местом, где Елена Яковлева в образе современной Шапокляк провела внезапную ревизию.

Где снимали «Чебурашку 2»

Создатели сиквела «Чебурашки» сохранили узнаваемую атмосферу, вновь выбрав для съемок солнечный Сочи. Зрители увидят уже полюбившиеся парки «Дендрарий», «Ривьера» и имени Фрунзе, которые стали визитной карточкой фильма.

Однако география второй части существенно расширилась — в кадре появятся Сад российско-японской дружбы, музей Островского и величественный каньон Псахо.

Горнолыжные склоны Красной Поляны добавят фильму новые живописные ракурсы. Особого внимания заслуживает начальная сцена дня рождения Сони — ее снимали в Москве с использованием масштабных декораций из шоколада и сладостей.

