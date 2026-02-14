Меню
Киноафиша Статьи «Сказка о царе Салтане» вышла в кино: за что хвалят и за что ругают фильм — первые отзывы уже в Сети

«Сказка о царе Салтане» вышла в кино: за что хвалят и за что ругают фильм — первые отзывы уже в Сети

14 февраля 2026 16:40
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

В целом впечатления у людей весьма положительные.

«Сказка о царе Салтане» добралась до кинотеатров, и первые отзывы уже появились в Сети. Зрители шли за знакомым пушкинским сюжетом и зрелищем для всей семьи, но ожидания оправдались?

На экране — бочка в море, коварные сестры, князь Гвидон и волшебная лебедь. Классика, которую знают со школы. Интерес вызывает другое: получилось ли оживить её для большого экрана.

За что хвалят

Фильм снят масштабно. Съёмки проходили в три этапа: летом на натуре в Геленджике, затем в павильонах, а позже в Троицком округе, где построили город площадью около 6 000 кв. м.

Костюмы выглядят богато и аккуратно, без перегруза, декорации создают ощущение сказочного мира. Часть зрителей отмечает бережное отношение к тексту Пушкина и попытку объяснить мотивацию героев. Историю слегка расширили, добавили бытовых деталей и сделали речь понятнее для современной аудитории.

За что спорят

Главные вопросы вызывают визуальные эффекты. Компьютерная графика заметна, местами слишком условная, из-за чего волшебные сцены выглядят не такими убедительными, как ждут от кино 2020-х.

Повествование развивается спокойно, почти по книжному ритму, поэтому кому-то не хватает динамики. Юмор есть, но очень мягкий, без ярких попаданий.

В итоге получилась семейная сказка на 2 часа экранного времени, где делают ставку на знакомый сюжет и красивую оболочку. Одни зрители видят в этом уютное кино для детей, другие ждут большего размаха.

«Сказка о царе Салтане» не ломает жанр, а осторожно его повторяет. Иногда и этого достаточно, чтобы провести вечер в мире, где добро всё-таки побеждает. А чудо каждый зритель решает для себя сам.

Фото: Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
