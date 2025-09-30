Сказка, которую знали все, становится фэнтези: трейлер фильма «Маша и Медведи» уже доступен — вы улыбнётесь

Первые кадры раскрывают историю о семье и дружбе, где классическая сказка превращается в красочное фэнтези с современными деталями.

На большие экраны готовится выйти комедийная сказка «Маша и Медведи» с Виталией Корниенко. Картина соединяет классический сюжет и современные технологии, превращая известную историю в зрелищное приключение.

Толстой и кое-что совершенно новое

В основу лег рассказ Льва Толстого «Три медведя», но сценаристы расширили его, добавив мотивы других русских сказок.

Так появился сюжет, где девочка Маша попадает в волшебный лес и сталкивается с испытаниями, чтобы спасти брата от заклятия. Медведи становятся ее проводниками, а сам лес — ареной для красочных приключений.

Магия визуального мира

Создатели уделили особое внимание антуражу: уютному бабушкиному дому и гигантскому жилищу медведей.

Огромная мебель и преувеличенные детали подчеркивают сказочную атмосферу. Волшебных героев оживила современная графика, которая делает мир леса ярким и правдоподобным.

Голоса актеров и настроение фильма

«Моя героиня, Маша, современная девочка, которая случайно попала в сказочный мир… За время своих приключений Маша понимает, как сильно любит свою семью и что готова на все ради спасения брата», — говорит Виталия Корниенко.

В картине снялись также Людмила Артемьева, Зоя Бербер, Михаил Орлов и другие. «Это теплая история о дружбе, взаимопонимании и любви, которая напоминает, что волшебство рядом — стоит лишь его заметить», — добавляет Зоя Бербер.

Кто стоит за проектом

Режиссером выступила Антонина Руже, сценарий написал и спродюсировал Василий Ровенский. Генеральный продюсер — Максим Рогальский.

Съемки проходили в Московской и Тверской областях. Прокатчиком станет «Наше кино», а партнер — онлайн-кинотеатр Иви.

Премьера запланирована на 20 ноября, и трейлер уже ясно дает понять: «Маша и Медведи» будет сказкой, которая заговорит на языке XXI века.

