Сказка, которую знали все, становится фэнтези: трейлер фильма «Маша и Медведи» уже доступен — вы улыбнётесь

На большие экраны готовится выйти комедийная сказка «Маша и Медведи» с Виталией Корниенко. Картина соединяет классический сюжет и современные технологии, превращая известную историю в зрелищное приключение.
Толстой и кое-что совершенно новое
В основу лег рассказ Льва Толстого «Три медведя», но сценаристы расширили его, добавив мотивы других русских сказок.
Так появился сюжет, где девочка Маша попадает в волшебный лес и сталкивается с испытаниями, чтобы спасти брата от заклятия. Медведи становятся ее проводниками, а сам лес — ареной для красочных приключений.
Магия визуального мира
Создатели уделили особое внимание антуражу: уютному бабушкиному дому и гигантскому жилищу медведей.
Огромная мебель и преувеличенные детали подчеркивают сказочную атмосферу. Волшебных героев оживила современная графика, которая делает мир леса ярким и правдоподобным.
Голоса актеров и настроение фильма
«Моя героиня, Маша, современная девочка, которая случайно попала в сказочный мир… За время своих приключений Маша понимает, как сильно любит свою семью и что готова на все ради спасения брата», — говорит Виталия Корниенко.
В картине снялись также Людмила Артемьева, Зоя Бербер, Михаил Орлов и другие. «Это теплая история о дружбе, взаимопонимании и любви, которая напоминает, что волшебство рядом — стоит лишь его заметить», — добавляет Зоя Бербер.
Кто стоит за проектом
Режиссером выступила Антонина Руже, сценарий написал и спродюсировал Василий Ровенский. Генеральный продюсер — Максим Рогальский.
Съемки проходили в Московской и Тверской областях. Прокатчиком станет «Наше кино», а партнер — онлайн-кинотеатр Иви.
Премьера запланирована на 20 ноября, и трейлер уже ясно дает понять: «Маша и Медведи» будет сказкой, которая заговорит на языке XXI века.
