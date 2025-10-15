Меню
Скажите спасибо Зендее: в «Шрэке 5» вернется лучший злодей в истории франшизы – и таким вы его еще точно не видели

15 октября 2025 20:33
Кадр из мультфильма «Шрэк»

Делимся сливами сюжета долгожданного сиквела.

Настоящим подарком для фанатов вселенной «Шрэка» станет возвращение того самого злодея, чья прическа стала такой же легендарной, как и его комплекс Наполеона. Вы правильно поняли — лорд Фаркуад снова в игре, но теперь его злодейство примет мета-форму.

Согласно свежим утечкам от авторитетного инсайдера MyTimeToShineH, действие «Шрэка 5» частично перенесётся… в наш мир. Дочь Шрэка (её озвучивает Зендея) во время магических экспериментов случайно открывает портал, и Шрэк с Ослом оказываются среди людей.

Кадр из мультфильма «Шрэк»

Там-то они сталкиваются с Фаркуадом, который чудесным образом выжил и теперь владеет тематическим «Шрэклендом» – очевидной пародией на парки Universal Studios. Естественно, всё крутится вокруг бренда самого Шрэка: зелёные ушки, игрушки, бургер с болотной булкой.

Злодей, конечно, не мог упустить шанс превратить славу своего старого врага в бизнес. Но встреча с настоящим Шрэком рушит тщательно выстроенную витрину: между старым тираном и огром снова разгорается война – теперь уже за контроль над собственным образом.

Представьте: огр, ставший невольной звездой поп-культуры, вынужден бродить по аттракционам, носящим его имя, под прищуренным взглядом своего заклятого врага, который на всем этом наживается. Потенциал для юмора и едких шуток просто колоссальный.

Кадр из мультфильма «Шрэк»

Возвращение Фаркуада — возможность свести героев с тем, с кого всё началось, но в совершенно новых, сюрреалистичных декорациях. Ждем июнь 2027 года и надеемся, что обойдется без очередных переносов.

Пока же можно с уверенностью сказать одно: на болоте снова неспокойно.

Ранее мы писали: Этот российский мультик обожают по всему миру, а на родине требуют запретить: главную героиню в лучшем случаю называют дикаркой

Фото: Кадр из мультфильма «Шрэк» (2001), «Шрэк 5» (2027)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
