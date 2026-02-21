Скарсгард, Паттинсон, Холланд — и 2 часа 18 минут чистой тьмы: триллер, который смотрится на одном дыхании

В 2026 году, когда стриминги каждую неделю выбрасывают десятки новинок, все сложнее найти фильм, который действительно цепляет и не отпускает до финальных титров.

Если хочется не фона «на вечер», а тяжелой, густой истории с сильными актерами и тревожной атмосферой — самое время включить «Дьявол всегда здесь». Это тот случай, когда спустя шесть лет после премьеры картина ощущается даже мощнее, чем в 2020-м.

«Дьявол всегда здесь» вышел на Netflix в 2020 году и сразу попал в разговоры о самом мрачном релизе осени. Экранизация романа Дональда Рэя Поллока длится 2 часа 18 минут и не пытается быть комфортной. Это южная готика без фильтров, где вера, страх и насилие живут в одном доме.

Действие разворачивается в провинциальном Огайо с конца 40-х до начала 60-х. Герои будто зажаты между Второй мировой и Вьетнамом, и каждая личная трагедия только усиливает ощущение беспросветности. Религия здесь не спасает, а становится инструментом давления. Камера Антонио Кампоса наблюдает спокойно, почти холодно, но от этого тревожнее.

В кадре сплошь звезды. Том Холланд играет, пожалуй, самую взрослую роль в карьере, Джейсон Кларк появляется в образе серийного убийцы, Билл Скарсгард — травмированного отца, Роберт Паттинсон — харизматичного и пугающего проповедника. Себастиан Стэн добавляет истории цинизма в роли коррумпированного шерифа.

Фильм неторопливый, временами вязкий, но именно в этом его сила. Это не триллер ради эффектных сцен, а история о том, как зло передается по наследству. Финал не дает облегчения, зато оставляет ощущение цельного, продуманного высказывания. Для тех, кто ценит мрачные криминальные драмы без иллюзий, это точный выбор.