Скандинавский «Настоящий детектив» и визуальный кошмар в стиле «Шерлока»: 5 грядущих сериалов, основанных на культовых книгах

Когда хорошая книга превращается в сериал, мир замирает в ожидании. В 2025-м и 2026-м нас ждёт целая волна экранизаций — от скандинавского нуара до тёмных академических тайн. Мы выбрали пять, которые уже сейчас выглядят как must-watch для всех, кто любит головоломки и психологический накал.

«Его и её» (2026, Netflix)

Двое — журналистка Анна и детектив Джек — расследуют убийство в тихой британской деревушке Блэкдаун. Проблема в том, что у каждого из них своя правда и свои тайны. И чем глубже они копают, тем очевиднее: кто-то из них сам убийца.

Роман Элис Фини был бестселлером, а теперь станет визуальным кошмаром в лучших традициях «Шерлока» и «Ты». Тесса Томпсон и Джон Бернтал — мощный актёрский дуэт, а продюсеры обещают, что финал «перевернёт всё, что вы думали о героях».

«Прислушайтесь ко лжи» (2025, Universal)

Люси обвиняют в убийстве лучшей подруги — её находят с кровью на руках и без памяти о случившемся. Пять лет спустя подкастер о реальных преступлениях возвращает старое дело к жизни, и Люси вынуждена снова пройти через ад.

Автор книги Эми Тинтера знает, как держать интригу, а сценаристка Рэйчел Шукерт («Девять идеальных незнакомцев») умеет делать саспенс в лучших традициях HBO. Сериал обещает атмосферу — полутени, дрожащие голоса и момент, когда ты вдруг понимаешь, что тебе всё это снилось.

«Детектив Холе» (Netflix)

Ю Несбё — король скандинавского нуара. Его герой Гарри Хоул, детектив из Осло, снова идёт по следу серийного убийцы, оставляющего на телах пентаграммы. Всё мрачно, холодно и смертельно красиво.

Главное: сценарий пишет сам Несбё, так что после неудачи со «Снеговиком» здесь ошибок не будет. Атмосфера — смесь «Моста» и «Настоящего детектива», только с северным ветром и ледяными улицами, где правда всегда запаздывает.

«Дорогие девочки» (Hulu)

Три бывшие приёмные дочери возвращаются в дом, где выросли, — под ним находят тело, и прошлое оживает. Что-то в их детстве было не так, и теперь каждая из них подозревает другую.

Салли Хепворт написала хит про семейные тайны, которые пахнут уютом и ужасом одновременно. На экране это будет идеальный микс «Большой маленькой лжи» и «Острых предметов» — стильный, женский и безжалостный.

«Тёмные сосны» (BBC / Netflix)

Глухая журналистка Тува возвращается в родной городок, чтобы ухаживать за матерью, и сталкивается с серией жутких убийств в лесу, которого она боится с детства.

Книга Уилла Дина сочетает хоррор, триллер и нуар — и именно эта смесь делает историю живой. В сериале главную роль и продюсерское кресло заняла Роуз Эйлинг-Эллис — актриса с потрясающей пластикой и внутренней силой.

«Тёмные сосны» обещают стать не просто детективом, а историей о страхе, одиночестве и том, как тишина может быть громче крика.

