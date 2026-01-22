Меню
Этот фильм был одним из самых скандальных в 2024 году: Сергей Жуков пообещал выпустить продолжение – вот что задумал

22 января 2026 21:02
Кадр из фильма «Руки вверх!» (2024)

Предыдущий байопик собрал почти миллиардную кассу.

У скандальной музыкальной ленты о группе «Руки вверх!» будет продолжение. Резонанс оригинальный фильм вызывал в 2024 году из-за попадания в центр судебных конфликтов. Ленту собирались удалить из всех онлайн-кинотеатров якобы из-за нарушения авторских прав на звучащие там песни.

Это привело к тому, что зрители поспешили посмотреть картину, прежде чем она не исчезла. Лидеру группы «Руки вверх!» Сергею Жукову удалось отстоять свой байопик, а теперь он намерен сделать для него сиквел.

Сиквел фильма о группе «Руки вверх!»

В этом году у поклонников группы «Руки вверх!» может появиться новый повод для радости. Лидер коллектива Сергей Жуков сообщил, что в честь 30-летия команды готовится продолжение истории.

На этот раз это будет не фильм, а сериал, который планируют выпустить на популярных стриминговых платформах. Сам Жуков пока не раскрывает всех деталей, отмечая, что работа идёт полным ходом.

Он также поделился в беседе с ОСН, что первый фильм снимался в сложных условиях, и выразил надежду на возвращение в новый проект тех же самых актёров. При этом сам музыкант намекнул, что, возможно, появится в сериале в роли самого себя.

Кадр из фильма «Руки вверх!» (2024)

Фильм «Руки вверх!»

В декабре 2024 года вокруг фильма «Руки вверх!» разгорелся неожиданный скандал. Роскомнадзор потребовал убрать картину со всех онлайн-платформ. Причиной стала претензия компании «Топ7», которая заявила о своих правах на несколько популярных хитов группы.

Сергей Жуков тогда объяснил ситуацию просто: по его словам, нашёлся человек, решивший нажиться на чужих песнях. Музыкант лично обратился в Следственный комитет и Верховный суд. В итоге конфликт удалось урегулировать, и фильм вернули в открытый доступ.

Кстати, картина оказалась очень успешной в прокате. За месяц показа в кинотеатрах она собрала почти миллиард рублей — 992 миллиона.

Фото: Кадры из фильма «Руки вверх!» (2024)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
