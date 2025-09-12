Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Скандальный эпизод с Промокашкой не пропустила милиция: какую сцену вырезали из «Места встречи изменить нельзя»

Скандальный эпизод с Промокашкой не пропустила милиция: какую сцену вырезали из «Места встречи изменить нельзя»

12 сентября 2025 21:02
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Бандит выглядел в кадре слишком уж смело и обаятельно.

Фильм «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, вышедший в 1979 году, хоть и не собрал привычных кинонаград, но зато получил признание там, где это особенно ценно — в МВД.

Лента переносит зрителей в послевоенную Москву, где оперативники МУРа под руководством капитана Жеглова охотятся на банду «Чёрная кошка». К ним присоединяется демобилизованный разведчик Владимир Шарапов — его первое дело связано с убийством молодой женщины Ларисы Груздевой.

Сюжет основан на романе братьев Вайнеров «Эра милосердия», но Говорухин позволил себе отступить от первоисточника. Например, цензура вырезала несколько острых сцен — в том числе эпизод с бандитом по кличке Промокашка.

Иван Бортник в фильме «Место встречи изменить нельзя»

Иван Бортник в роли Промокашки из «Места встречи изменить нельзя» — это тот случай, когда актёрская импровизация создала легенду. По сценарию его персонаж был просто «молчаливым парнем в шестиклинке», но Бортник придумал ему яркий характер и уморительные реплики, которые мгновенно ушли в народ.

Его фраза «Давай-давай, сбацай чего-нибудь» стала визитной карточкой бандита. Критики позже называли эту роль лучшим актёрским соло — всего несколько минут экранного времени, а запомнилось на десятилетия. Жаль, что часть сцен с ним вырезала цензура — возможно, Промокашка был бы ещё колоритнее.

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Вырезанный эпизод с Промокашкой

Съёмки эпизода с задержанием банды «Чёрной кошки» едва не закончились реальным арестом. Режиссёр разрешил актёрам импровизировать, и Иван Бортник в роли Промокашки разошёлся не на шутку — бросил пистолет, запел блатную песню, а затем неожиданно плюнул в лицо Высоцкому, игравшему Жеглова.

Тот отреагировал спокойно, но вот милиционеры из массовки, привыкшие к реальной службе, мгновенно скрутили Бортника, приняв всё за чистую монету. Съёмки пришлось срочно останавливать.

Эта сцена была настолько правдоподобной, что её пришлось вырезать. Чиновники сочли, что такой дерзкий бандит станет плохим примером для молодёжи.

«Завтра у нас в каждом дворе будет по Промокашке!», — возмутились в главке МВД.

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Ранее портал «Киноафиша» писал, как Фокса не раскусили под видом слесаря.

Фото: Кадры из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя Читать дальше 27 сентября 2025
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» Читать дальше 26 сентября 2025
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене «Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене Читать дальше 26 сентября 2025
Смотрели «Место встречи» десятки раз, но так и не поняли, почему Шарапов сразу не поверил Векшину? Разбираем сцену по деталям Смотрели «Место встречи» десятки раз, но так и не поняли, почему Шарапов сразу не поверил Векшину? Разбираем сцену по деталям Читать дальше 24 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше