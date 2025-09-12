Скандальный эпизод с Промокашкой не пропустила милиция: какую сцену вырезали из «Места встречи изменить нельзя»

Бандит выглядел в кадре слишком уж смело и обаятельно.

Фильм «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, вышедший в 1979 году, хоть и не собрал привычных кинонаград, но зато получил признание там, где это особенно ценно — в МВД.

Лента переносит зрителей в послевоенную Москву, где оперативники МУРа под руководством капитана Жеглова охотятся на банду «Чёрная кошка». К ним присоединяется демобилизованный разведчик Владимир Шарапов — его первое дело связано с убийством молодой женщины Ларисы Груздевой.

Сюжет основан на романе братьев Вайнеров «Эра милосердия», но Говорухин позволил себе отступить от первоисточника. Например, цензура вырезала несколько острых сцен — в том числе эпизод с бандитом по кличке Промокашка.

Иван Бортник в фильме «Место встречи изменить нельзя»

Иван Бортник в роли Промокашки из «Места встречи изменить нельзя» — это тот случай, когда актёрская импровизация создала легенду. По сценарию его персонаж был просто «молчаливым парнем в шестиклинке», но Бортник придумал ему яркий характер и уморительные реплики, которые мгновенно ушли в народ.

Его фраза «Давай-давай, сбацай чего-нибудь» стала визитной карточкой бандита. Критики позже называли эту роль лучшим актёрским соло — всего несколько минут экранного времени, а запомнилось на десятилетия. Жаль, что часть сцен с ним вырезала цензура — возможно, Промокашка был бы ещё колоритнее.

Вырезанный эпизод с Промокашкой

Съёмки эпизода с задержанием банды «Чёрной кошки» едва не закончились реальным арестом. Режиссёр разрешил актёрам импровизировать, и Иван Бортник в роли Промокашки разошёлся не на шутку — бросил пистолет, запел блатную песню, а затем неожиданно плюнул в лицо Высоцкому, игравшему Жеглова.

Тот отреагировал спокойно, но вот милиционеры из массовки, привыкшие к реальной службе, мгновенно скрутили Бортника, приняв всё за чистую монету. Съёмки пришлось срочно останавливать.

Эта сцена была настолько правдоподобной, что её пришлось вырезать. Чиновники сочли, что такой дерзкий бандит станет плохим примером для молодёжи.

«Завтра у нас в каждом дворе будет по Промокашке!», — возмутились в главке МВД.

