Скандальная Эрнст и на пороге лихих 90-х: что ждать от нового сезона «Мосгаза» — Черкасов снова в деле

24 марта 2026 14:15
Кадр из сериала «Мосгаз»

Фанаты могут ликовать. 

Вышел анонс нового сезона криминального сериала. В проект вернутся актеры из предыдущих частей. Андрей Смоляков снова сыграет майора Черкасова, а Марина Александрова — Соню Тимофееву. Также в кадре появятся Андрей Мерзликин, Алексей Бардуков, Александра Голубева, Сергей Угрюмов и Ольга Лерман.

В проект пришли новые исполнители. В числе новичков отмечены Филипп Янковский, Софья Эрнст, Павел Скворцов, Наталья Рогожкина, Полина Гухман, Никита Шаманов, Ростислав Бершауэр, Елена Подкаминская и другие. Кстати, нередко участие Софьи Эрнст вызывает особое внимание от зрителей. Поклонники нередко критикуют актрису за слабую игру и уверены, что роли она получает из-за влиятельного супруга.

Действие сезона разворачивается в 1984 году. Главная локация — Южный порт. Там в СССР работал крупный автомобильный рынок.

На экране покажут рост автомобильной мафии, который наступает на пороге перестройки и «лихих 90‑х». Эта структура действовала по своим жёстким правилам и приносила большие доходы. Сотрудникам МУРа предстоит сталкиваться с новой угрозой. В центре расследований окажется Соня Тимофеева.

Сыщики будут разбираться в серии странных преступлений. Следователи считают, что эти дела выходят за рамки обычных разборок. После одного из преступлений главным подозреваемым становится Павел Лурье, роль которого сыграл Никита Шаманов.

Отец Павла, Виталий Лурье в исполнении Филиппа Янковского, обратится за помощью к майору в отставке Черкасову. Он попросит провести частное расследование и найти реального виновника. По сюжету это приведёт к напряжению между Черкасовым и его бывшими коллегами из МУРа. В новом деле они станут соперниками.

Поемьеру нового сезона стоит ожидать в 2026 году, но точная дата не называется.

Фото: Кадр из сериала «Мосгаз»
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Янковский теперь и в «Мосгазе»: сериал-хит с Черкасовым вышел на новый уровень Янковский теперь и в «Мосгазе»: сериал-хит с Черкасовым вышел на новый уровень Читать дальше 25 марта 2026
Жду не дождусь выхода нового проекта с Толстогановой и Лукиным: новый детектив от Okko на 8 серий Жду не дождусь выхода нового проекта с Толстогановой и Лукиным: новый детектив от Okko на 8 серий Читать дальше 27 марта 2026
В «Ментовских войнах» он крут, но есть и другие сериалы: эти 3 проекта с Устюговым обожаю и везде он такой разный В «Ментовских войнах» он крут, но есть и другие сериалы: эти 3 проекта с Устюговым обожаю и везде он такой разный Читать дальше 27 марта 2026
Звезда «Улиц разбитых фонарей» готовит только вареную пасху: актриса хранит рецепт от прабабушки Звезда «Улиц разбитых фонарей» готовит только вареную пасху: актриса хранит рецепт от прабабушки Читать дальше 26 марта 2026
Хорош даже в эпизоде: Колесникова в этой роли не все узнают — картине уже 10 лет, а все равно «огонь» и рейтинг 8.2 Хорош даже в эпизоде: Колесникова в этой роли не все узнают — картине уже 10 лет, а все равно «огонь» и рейтинг 8.2 Читать дальше 26 марта 2026
«Первый отдел», «Мертвая точка», «Невский» — все отлично, но можно посмотреть другой детектив: удивительная роль Волочковой «Первый отдел», «Мертвая точка», «Невский» — все отлично, но можно посмотреть другой детектив: удивительная роль Волочковой Читать дальше 26 марта 2026
Эти 5 сериалов с Колесниковым сейчас все ждут: «Первого отдела 6» среди них нет Эти 5 сериалов с Колесниковым сейчас все ждут: «Первого отдела 6» среди них нет Читать дальше 26 марта 2026
Сразу забыла про Брагина из «Первого отдела»: этот исторический сериал с Колесниковым «украл» выходные, но я счастлива Сразу забыла про Брагина из «Первого отдела»: этот исторический сериал с Колесниковым «украл» выходные, но я счастлива Читать дальше 25 марта 2026
Зря все так ненавидели Каверина в «Бригаде»: скорее, злодей там Саша Белый Зря все так ненавидели Каверина в «Бригаде»: скорее, злодей там Саша Белый Читать дальше 25 марта 2026
