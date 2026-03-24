Скандальная Эрнст и на пороге лихих 90-х: что ждать от нового сезона «Мосгаза» — Черкасов снова в деле

Вышел анонс нового сезона криминального сериала. В проект вернутся актеры из предыдущих частей. Андрей Смоляков снова сыграет майора Черкасова, а Марина Александрова — Соню Тимофееву. Также в кадре появятся Андрей Мерзликин, Алексей Бардуков, Александра Голубева, Сергей Угрюмов и Ольга Лерман.

В проект пришли новые исполнители. В числе новичков отмечены Филипп Янковский, Софья Эрнст, Павел Скворцов, Наталья Рогожкина, Полина Гухман, Никита Шаманов, Ростислав Бершауэр, Елена Подкаминская и другие. Кстати, нередко участие Софьи Эрнст вызывает особое внимание от зрителей. Поклонники нередко критикуют актрису за слабую игру и уверены, что роли она получает из-за влиятельного супруга.

Действие сезона разворачивается в 1984 году. Главная локация — Южный порт. Там в СССР работал крупный автомобильный рынок.

На экране покажут рост автомобильной мафии, который наступает на пороге перестройки и «лихих 90‑х». Эта структура действовала по своим жёстким правилам и приносила большие доходы. Сотрудникам МУРа предстоит сталкиваться с новой угрозой. В центре расследований окажется Соня Тимофеева.

Сыщики будут разбираться в серии странных преступлений. Следователи считают, что эти дела выходят за рамки обычных разборок. После одного из преступлений главным подозреваемым становится Павел Лурье, роль которого сыграл Никита Шаманов.

Отец Павла, Виталий Лурье в исполнении Филиппа Янковского, обратится за помощью к майору в отставке Черкасову. Он попросит провести частное расследование и найти реального виновника. По сюжету это приведёт к напряжению между Черкасовым и его бывшими коллегами из МУРа. В новом деле они станут соперниками.

Поемьеру нового сезона стоит ожидать в 2026 году, но точная дата не называется.