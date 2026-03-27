А вы заметили подмену? Изначально этих героев в «Гарри Поттере» играли другие актеры

Замена актера в середине франшизы — распространенное явление. Причины разные: кто-то просит больше денег, кто-то устает от роли, у кого-то меняются жизненные обстоятельства. Зрители не всегда это замечают. Вспомогательные персонажи редко запоминаются, и студии спокойно меняют исполнителей.

Франшиза о Гарри Поттере тому не исключение. За восемь фильмов несколько ролей переходили от одних актеров к другим, и у каждой замены была своя история.

Верн Тройер — Крюкохват

Крюкохват впервые появился в «Философском камне». В сцене с хранилищами Гринготтса его сыграл Верн Тройер, известный по роли Мини-Мы в «Остине Пауэрсе». Роль была маленькой. Персонажа тогда озвучил Уорик Дэвис. Когда в «Дарах Смерти» персонаж понадобился с большим экранным временем, роль целиком отдали Дэвису. Он же на протяжении серии играл профессора Флитвика, поэтому оказался одним из постоянных, пусть и незаметных, участников франшизы.

Дженнифер Смит — Лаванда Браун

Впервые Лаванду Браун в кадре видно было в исполнении Дженнифер Смит. Она появлялась на заднем плане и не имела значимых реплик. В «Принце-полукровке» персонаж стал важнее, и роль отдали Джесси Кейв. Интернет отреагировал резко, ведь первая актриса была темнокожей, но в реальности Дженнифер Смит не была профессиональной актрисой и изначально не рассматривалась на большую роль. В шестом фильме образ Лаванда требовал актерской игры: навязчивая и чрезмерно влюбленная, она должна была вызывать недовольство и жалость. Джесси Кейв справилась, и образ Лаванды стал одной из комедийных ноток фильма.

Эмили Дейл — Кэти Белл

История с Кэти Белл особенная: актрису меняли дважды. В первых двух фильмах Кэти играла Эмили Дейл, но она почти не появлялась в кадре. В «Узнике Азкабана» Дейл не было, и роль без шума отдали другой, малоизвестной актрисе. Запомнился эпизод, когда Кэти была поражена молнией во время матча и попала на больничную койку. К шестому фильму роль расширили, и студия снова сменила исполнительницу. Выбор пал на Джорджину Леонидас — актрису с небольшим, но реальным опытом. Логика была простой: пока персонаж в толпе, подойдет любой, а для развивающейся линии нужен профессионал.