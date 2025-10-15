Этот российский мультик обожают по всему миру, а на родине требуют запретить: главную героиню в лучшем случаю называют дикаркой

Зрители разделились на тех, кто смеётся, и тех, кто всерьёз тревожится за детскую психику.

Мультсериал «Маша и Медведь» — один из самых узнаваемых российских проектов, известный далеко за пределами страны.

Но в сети разгорелся спор, способный испортить даже воспоминания о добром мишке и его неугомонной подруге.

Родители в комментариях потребовали запретить мультфильм, утверждая, что он «портит детей» и «воспевает невоспитанность».

«Это не милая проказница, а дикарка»

Спор начался после публикации в дзен-канале «Киночитальня», где автор призналась, что не советует показывать «Машу и Медведя» детям. Она отметила, что героиня кричит, командует взрослыми и пугает животных — а малыши потом копируют её поведение.

«Дети начинают ей подражать. Подражают, увы, не самым хорошим поступкам», — пишет автор.

Под статьёй вспыхнула буря. Один комментатор заявил:

«Отвратительный мульт, страшно представить, какая стерва вырастет из этой Маши».

Другие вторили: «Маугли среди людей», «А где её родители?». Многим кажется, что Маша манипулирует Медведем и подаёт детям пример избалованности.

«А в наше время был “Том и Джерри”»

В защиту мультфильма выступили те, кто считает «Машу и Медведя» просто весёлым развлечением.

«Мы тоже смотрели “Том и Джерри”, но ведь не били всех подряд молотком», — иронизируют зрители.

По их словам, ребёнок с нормальным воспитанием не станет копировать плохие поступки, а Маша лишь «показывает, какой бывает детская энергия».

Многие также замечают, что в новых сериях героиня стала мягче и даже учится ответственности. «Раньше была дикаркой, а теперь помогает Медведю и умеет извиняться», — пишет зрительница Елизавета Далль.

«Лучше “Лунтик”, чем это»

Тем не менее фраза «Лучше “Лунтик”, чем это» стала одним из самых популярных комментариев. Родители уверены: детям стоит показывать мультфильмы, где герои не шумят, а учат добру и дружбе.

«Лунтик учит деликатности, а Маша — крику», — пишут комментаторы.

